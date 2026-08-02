Le projet de l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica), initié pour le renforcement des capacités des enseignants dans les enseignements et apprentissages basés sur les Tic, à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp), va se poursuivre jusqu'en 2027.

Démarré en 2022, il comporte 3 composantes. A savoir la réhabilitation des sites, le rééquipement et la formation. La composante formation prend en compte les formateurs de 4 spécialités que sont le génie mécanique, l'automatisme, les Tic, la mécanique auto. Les formateurs desdites spécialités ont été formés pendant un mois, à l'Ipnetp.

Au nombre de 22, ils ont reçu leurs attestations de fin de formation en Technical and vocational education and training, (Tvet) ce 31 juillet au sein de l'institution, à Cocody. En mettant en place ce projet, il est question selon la coordonnatrice de Pmc Koica, Bae See Eun, d'instruire les enseignants issus de différentes régions de Côte d'Ivoire, afin de renforcer leurs connaissances en Tic, un domaine devenu incontournable aujourd'hui. Cette formation leur permet également de maîtriser les outils mis à disposition par l'Agence coréenne.

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À l'issue de ces 4 semaines de formation, elle s'est félicitée des résultats obtenus. « Ils nous ont confié qu'ils avaient réellement besoin de cette formation pour améliorer la qualité de leur enseignement. En plus de la maîtrise de Word, Excel et PowerPoint, ils ont été initiés au langage de programmation Python. J'ai constaté leurs progrès tout au long de la formation et leur grand enthousiasme. Avec l'Ipnetp, nous souhaitons organiser davantage de sessions de formation. Notre objectif est d'atteindre 1 000 enseignants en Côte d'Ivoire afin de renforcer leurs compétences dans les Tic, mais aussi dans des domaines tels que la mécanique automobile et l'automatisme », a-t-elle confié.

Tout en exhortant les bénéficiaires à transmettre à leur tour les connaissances acquises à leurs apprenants, une fois de retour dans leurs lycées, départements et établissements. Dr Bita Romaric, spécialiste en cybersécurité et intelligence artificielle a, quant à lui, fait savoir que ce sont 2 sessions qui ont été initiées. La première, dénommée Tvet, est destinée aux enseignants du ministère afin de renforcer leurs compétences dans les métiers de l'informatique, de la mécanique automobile et de l'électricité.

Dans ce cadre, les participants ont été formés à des modules tels que Python et l'Internet des objets (IoT), qui sont aujourd'hui des technologies en pleine évolution. La seconde session, appelée Aict, est une formation transversale en informatique portant sur les modules Word, Excel et PowerPoint. Elle s'adresse à l'ensemble des agents du ministère, qu'ils soient enseignants ou personnels administratifs.

Pour ce projet, a précisé le directeur de la formation initiale, point focal dudit projet, Mouin Romain, ce sont 347 enseignants qui ont été formés dans le cadre des Tic communes. « Nous comptons également 48 maîtres-formateurs et 49 enseignants Tvet déjà formés. Pour les Tvet, notre objectif est d'atteindre 200 bénéficiaires. Le projet devait initialement prendre fin le 31 décembre 2026. Toutefois, au regard des activités restantes, une prolongation jusqu'en 2027 est envisagée afin d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés », a-t-il fait le bilan à mi-parcours.