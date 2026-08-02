Cote d'Ivoire: Forum international du leadership féminin - Une 7e édition phénoménale annoncée à Abidjan

Le Forum international du leadership féminin (Filf) 2026 se tiendra les 10 et 11 décembre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette 7e édition s'annonce comme un événement phénoménal. La commissaire générale de cet événement, Sefora Kodjo, par ailleurs présidente du conseil d'administration de la Fondation Sephis, l'a clairement affirmé le mercredi 29 juillet 2026, à l'occasion de la cérémonie de lancement du forum, à Abidjan-Cocody.

« Nous aurons un forum d'une autre dimension, une dimension régionale et panafricaine. Nous avons aussi l'appui du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant », a souligné la présidente de la Fondation Sephis.

Organisé autour du thème « Bâtisseuses d'économies », le forum se veut un rendez-vous majeur consacré au développement du leadership économique féminin en Afrique subsaharienne.

Selon la commissaire générale, le Filf constitue, à cet effet, une plateforme panafricaine favorisant les rencontres stratégiques, le partage d'expériences, le développement des compétences, la création de partenariats et, surtout, l'accès à de nouvelles opportunités de marché.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cela se traduit par un rapprochement entre les femmes entrepreneures, les décideurs économiques, les investisseurs ainsi que les grandes entreprises et les institutions bancaires.

Ainsi, durant ces deux jours, le Filf 2026 réunira à Abidjan des femmes leaders, des chefs d'entreprise et des décideurs publics en provenance de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo, du Ghana, du Sénégal et du Congo.

Sefora Kodjo a expliqué que ces participantes assisteront à des panels de haut niveau réunissant des intervenants nationaux et internationaux, à des masterclass et à des ateliers pratiques animés par des experts, ainsi qu'à des rencontres B2B et B2G entre entrepreneures, investisseurs et institutions.

Il est également prévu un concours dénommé « Pitch Your Business ». Cette compétition mettra en valeur des projets entrepreneuriaux à fort potentiel. À l'issue dudit concours, les participantes qui présenteront les meilleurs projets recevront des prix.

Pour cette 7e édition, la commissaire générale a indiqué qu'environ 20 millions de Fcfa seront mis à la disposition des femmes entrepreneures afin de leur permettre d'acquérir certains équipements destinés à améliorer leur performance. En outre, certaines d'entre elles seront mises en relation avec des banques pour faciliter le financement de leurs projets.