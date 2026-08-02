Cote d'Ivoire: Éléphants - La FIF met fin à l'aventure d'Emerse Faé à la tête de la sélection nationale

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec Emerse Faé, sélectionneur de l'équipe nationale A de Côte d'Ivoire. Dans un communiqué publié le vendredi 31 juillet 2026, l'instance dirigeante du football ivoirien indique que le contrat du technicien est arrivé à son terme et ne sera pas reconduit.

« Le contrat de Monsieur Emerse Faé, sélectionneur de l'Équipe nationale A de Côte d'Ivoire, est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l'objet d'un renouvellement », précise le communiqué signé par le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo.

Cette décision met un terme à une collaboration au cours de laquelle Emerse Faé aura dirigé les Éléphants dans une période marquante de leur histoire récente. Si la Fédération ne précise pas les raisons de ce choix, elle tient néanmoins à saluer le travail accompli par l'ancien international ivoirien.

Le Comité exécutif de la FIF exprime ainsi sa « profonde reconnaissance » à Emerse Faé pour « son engagement, son professionnalisme et les services rendus » à la tête de la sélection nationale durant toute la durée de sa mission.

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L'instance souligne également sa contribution au développement de l'équipe nationale et les résultats obtenus sous sa direction, estimant qu'ils « demeureront une part importante de l'histoire récente du football ivoirien ».

Au-delà de l'hommage rendu à son désormais ancien sélectionneur, la Fédération adresse à Emerse Faé ses voeux de réussite pour la suite de sa carrière professionnelle.

« Le Comité exécutif adresse à Monsieur Emerse Faé ses voeux les plus sincères de réussite et de plein succès dans la poursuite de sa carrière professionnelle », peut-on lire dans le communiqué.

La FIF indique par ailleurs que les décisions concernant la nomination du futur sélectionneur national seront annoncées ultérieurement. L'identité du successeur d'Emerse Faé, de même que la composition du nouvel encadrement technique des Éléphants, sera communiquée « en temps opportun ».

Cette annonce ouvre une nouvelle phase pour la sélection ivoirienne, appelée à préparer ses prochaines échéances sportives avec un nouveau staff technique. En attendant cette nomination, les regards se tournent désormais vers le Comité exécutif de la FIF, qui devra désigner le technicien chargé de conduire les Éléphants lors des prochaines compétitions continentales et internationales.

La désignation du futur sélectionneur constituera l'une des premières décisions majeures de la Fédération pour la nouvelle saison, alors que le football ivoirien s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.