Afrique de l'Ouest: Amélioration de la nutrition - La Côte d'Ivoire obtient un financement de 12 milliards de Fcfa

Le Conseil national pour la nutrition (Conanut), représentant l'État, et l'Unicef ont signé un nouveau plan de travail biennal, couvrant la période 2026-2027.

Le gouvernement de Côte d'Ivoire, par le truchement du Conseil national pour la nutrition (Conanut), et l'Unicef ont procédé le jeudi 30 juillet 2026, à Cocody à Abidjan, à la signature du nouveau Plan de travail biennal (Ptb) pour la période 2026-2027.

Ce nouveau Ptb est doté d'un financement de 12 milliards de FCfa. C'est en fait un Plan d'action de deux ans qui vise à éliminer toutes les formes de malnutrition en Côte d'Ivoire, avec une priorité accordée aux populations les plus vulnérables du pays.

Lors d'une présentation du contenu du Plan de travail, Dr Ahoutou N'Dri Louis, expert en suivi et évaluation pour le compte de Conanut, a mentionné que le Plan de travail biennal 2026-2027 ne se contente pas de reconduire les approches classiques.

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Il introduit des réformes structurelles majeures réparties en quatre axes clés. Il a souligné que les efforts seront recentrés sur la période critique de la vie (1000 premiers jours), allant de la grossesse aux deux ans de l'enfant.

Ce Plan inclut le renforcement de la nutrition maternelle, la promotion exclusive de l'allaitement maternel et la lutte contre les carences en micronutriments. Les activités de nutrition et de développement de la petite enfance, selon l'expert, seront renforcées au niveau communautaire.

Il est également prévu de stimuler la production locale d'aliments de compléments sains, nutritifs et abordables pour les enfants. Cette initiative s'appuiera sur le dynamisme des Pme locales pour contrer la prolifération d'aliments à faible valeur nutritionnelle.

L'accent sera en outre mis sur l'intégration progressive des nouvelles technologies pour affiner le suivi en temps réel et la redevabilité des programmes.

Pour le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, le Plan de travail biennal constitue un instrument opérationnel de grande importance qui va aider à accélérer les résultats en faveur des enfants, des femmes enceintes et allaitantes, etc.

« A travers cette signature, l'Unicef réaffirme solennellement son engagement dans la mise en oeuvre de ses priorités nationales de nutrition », a-t-il souligné. Tout en promettant de continuer à soutenir les systèmes alimentaires sensibles à la nutrition.

Quant à la coordonnatrice du Conseil national pour la nutrition (Conanut), Dr Patricia N'Goran, elle salue surtout ce cas de partenariat dont les actions se veulent innovantes, dans un contexte mondial, marqué par une rareté des financements.

Au nom du vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, elle a réitéré la gratitude de la Côte d'Ivoire pour la confiance renouvelée en la Côte d'Ivoire. « À tous les acteurs sectoriels et partenaires, je lance un appel à une synergie d'action totale. La réussite de ce plan dépendra de notre capacité à agir comme un seul homme », a-t-il invité.