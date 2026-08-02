Cote d'Ivoire: Forces armées de Côte d'Ivoire - Le Général de Division DEM Aly Justin s'est éteint

31 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Les Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) sont frappées par un nouveau deuil.

Dans un communiqué publié ce vendredi 31 juillet 2026, le Cabinet du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, a annoncé le décès du Général de Division DEM Aly Justin, Chef d'État-Major Général des Armées adjoint.

Le communiqué précise que le haut gradé est décédé le vendredi 31 juillet 2026.

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« Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense a le profond regret d'annoncer le décès du Général de Division DEM Aly Justin, Chef d'État-Major Général des Armées adjoint », indique le document officiel.

Le ministère de la Défense informe par ailleurs que le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement, invitant ainsi les populations et les membres des Forces armées à attendre les informations relatives à l'organisation des hommages qui seront rendus au défunt.

Dans ce moment de recueillement, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble des personnels des Forces armées de Côte d'Ivoire.

La disparition du Général de Division DEM Aly Justin constitue une perte pour l'institution militaire ivoirienne. En sa qualité de Chef d'État-Major Général des Armées adjoint, il occupait l'une des plus hautes responsabilités au sein de la hiérarchie militaire et contribuait à la conduite des missions opérationnelles ainsi qu'au fonctionnement des Forces armées.

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement éprouvant pour les FACI, qui avaient déjà été endeuillées ces derniers jours par le décès d'un militaire de l'Armée de l'air lors d'un exercice de saut en parachute à Yamoussoukro.

Les autorités militaires ont assuré que les modalités des obsèques du Général de Division DEM Aly Justin seront rendues publiques dans les prochains jours.

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