Cote d'Ivoire: Cour de cassation - La famille judiciaire rend un hommage poignant à la juge Kouassi Affoué Marcelle

La Cour de cassation a été plongée dans une profonde émotion, à l'occasion de l'hommage rendu à la magistrate Kouassi Affoué Marcelle, décédée le 5 juillet dernier.

Il y avait, le jeudi 30 juillet 2026, beaucoup de silence, de larmes et de souvenirs au cabinet de la Cour de cassation, à Cocody. Réunie autour de la dépouille du magistrat hors hiérarchie Kouassi Affoué Marcelle, décédée le 5 juillet dernier, conseillère à la Cour de cassation et faisant fonction de présidente de chambre, la famille judiciaire a rendu un ultime hommage à celle qui a consacré une grande partie de sa vie au service de la justice.

La cérémonie s'est déroulée en présence, notamment, du directeur de cabinet du ministre de la Justice, Kouassi N'Guessan Bernard, magistrat hors hiérarchie ; du président de la Cour de cassation, Yua Koffi ; du président du Conseil d'État, Ibrahime Kuibiert Coulibaly ; de magistrats, d'avocats, de greffiers, de personnels administratifs, ainsi que des membres de sa famille et de ses proches.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La magistrate a été inhumée le vendredi 31 juillet 2026. Prononçant l'oraison funèbre au nom de la famille judiciaire, Dagrou Théodore, président de la 3e chambre civile et commerciale B, n'a pas caché son émotion. Il a raconté le choc provoqué par l'annonce soudaine de la disparition de sa collègue, évoquant une nouvelle qui avait « instantanément arrêté » l'activité au sein de la Cour de cassation.

Il a surtout célébré une femme « amicale, courtoise et disponible », dont la gentillesse et l'attention portée aux autres avaient fini par faire d'elle une amie appréciée de tous ceux qui l'avaient côtoyée. La forte mobilisation autour de ses obsèques, a-t-il souligné, témoignait de l'empreinte humaine laissée par la défunte. Kouassi Affoué Marcelle a marqué plusieurs étapes de la magistrature ivoirienne.

Substitut du procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, juge d'instance, juge d'instruction et doyen des juges d'instruction, elle a ensuite été conseillère puis présidente de chambre à la Cour d'appel, avant d'accéder à la Cour suprême, devenue Cour de cassation, où elle a exercé les fonctions de présidente de la chambre pénale.

Dans son oraison, Dagrou Théodore a aussi évoqué les derniers moments vécus avec sa collègue, notamment son retour dans les salles de délibération après une période de maladie, qui avait suscité l'espoir de la revoir durablement parmi les siens. Mais cet espoir s'est finalement éteint. Ne restaient alors que les souvenirs, son sourire, sa jovialité et ces moments de complicité qui animaient les échanges entre collègues.

Face à la douleur de cette disparition, l'orateur a choisi de retenir une leçon de vie : « Sourire, ouvrir les yeux, aimer et continuer. » Une invitation à ne pas laisser le chagrin effacer ce que la défunte a semé autour d'elle. Au moment de lui dire adieu, les mots ont résonné avec une profonde émotion : « Adieu Marcelle, adieu, très chère collègue. Au revoir, Madame la présidente. À jamais, tu resteras dans nos coeurs et dans nos mémoires. Repose en paix. »

Collègues, responsables judiciaires, avocats, parents et amis ont salué la mémoire d'une femme dont la carrière et l'humanisme ont profondément marqué la famille judiciaire ivoirienne. Un dernier hommage à une magistrate dont la rigueur professionnelle n'a jamais éclipsé son humanisme et dont le souvenir restera longtemps vivant au sein de la justice ivoirienne.