Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a réagi au report de la décision attendue, le 30 juillet 2026, dans la procédure judiciaire engagée contre le parti et son président, Tidjane Thiam.

Dans une déclaration signée par le secrétaire exécutif en chef Yapo Yapo Calice, le Pdci-Rda dit « prendre note » de ce report et réaffirme son attachement à la démocratie et à l'État de droit.

Pour rappel, le Tribunal de première instance d'Abidjan a renvoyé au 22 octobre 2026 l'examen des procédures engagées contre le Pdci-Rda par Charles Abié Tchétché et Siaba Antoine Constant, qui contestent notamment la régularité du congrès ayant confirmé Tidjane Thiam à la présidence du parti.

À l'issue de l'audience du 30 juillet 2026, Me Blessy Chrysostome, président du groupe parlementaire du Pdci-Rda et vice-président, a réaffirmé la vigilance de son parti face à ce contentieux. Le parti assure respecter « le temps de la justice », tout en appelant de ses voeux une justice en mesure d'exercer sa mission en toute indépendance.

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Dans ce contexte, le vieux parti ivoirien invite ses militantes et ses militants à garder leur calme, à faire preuve de discipline et de vigilance. Il met notamment en garde contre les rumeurs, les spéculations et toute tentative de division susceptible de détourner les militants de l'essentiel. Malgré le report de la décision judiciaire, le Pdci-Rda indique que ses organes, ses structures et ses responsables poursuivront normalement leurs activités sous l'autorité du président Tidjane Thiam, dans le respect des statuts et du règlement intérieur du parti.

La formation politique dit également compter sur « l'intégrité des juges ivoiriens » et les encourage à faire preuve de courage et d'indépendance dans l'exercice de leur mission. Le Pdci-Rda rappelle, dans sa déclaration, un principe qu'il juge fondamental dans une démocratie : « le juge contrôle la légalité ; les militants choisissent leurs dirigeants. »

Cette prise de position intervient alors que la légitimité de Tidjane Thiam à la tête du parti fait l'objet d'une contestation devant la justice. Le Pdci-Rda entend ainsi maintenir la mobilisation de ses militants tout en privilégiant l'apaisement dans l'attente de la suite de la procédure.

Au terme de sa déclaration, le Pdci-Rda se veut rassurant sur son unité interne. « Le Pdci-Rda demeure serein, uni et mobilisé derrière son président, démocratiquement élu, Cheick Tidjane Thiam », affirme le document. Le parti appelle ainsi ses militants à poursuivre leur engagement sur le terrain, tout en faisant preuve de patience et de retenue jusqu'à la décision de la justice.