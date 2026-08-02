Cote d'Ivoire: Korhogo - Plus de 30 tonnes de produits prohibés réduites en cendres lors de l'opération « Vacances sécurisées XI »

La lutte contre le trafic de drogues et de médicaments illicites se poursuit dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Dans le cadre de l'opération « Vacances sécurisées XI » (VS XI), l'Antenne régionale de la Direction de la Police des stupéfiants et des drogues (DPSD) de Korhogo a procédé, le jeudi 30 juillet 2026, à l'incinération d'une importante quantité de produits prohibés saisis au cours de plusieurs opérations menées entre octobre 2024 et le 28 juillet 2026.

Au total, plus de 30 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés (PMQIF), de drogues et de substances psychotropes ont été détruites. Cette opération s'inscrit dans la stratégie des autorités visant à assainir le circuit de distribution des médicaments, à freiner la consommation de stupéfiants et à renforcer la sécurité des populations.

Selon les chiffres communiqués par la DPSD, les produits détruits comprennent 30 tonnes et 12 kilogrammes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, 281 094 comprimés de Tramadol, 545,559 kilogrammes de cannabis, 673 doses de cocaïne, 482 doses d'héroïne ainsi que 5 956 comprimés de Diazépam.

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Ces saisies sont le résultat de plusieurs mois d'interventions menées par les forces de police dans la région. Elles traduisent l'intensification de la lutte contre les réseaux de trafic de stupéfiants et les circuits de commercialisation de médicaments contrefaits, dont les conséquences sur la santé publique demeurent préoccupantes.

Au-delà des saisies, les opérations conduites entre octobre 2024 et juillet 2026 ont permis le démantèlement de quarante-quatre fumoirs identifiés comme des lieux de consommation et de trafic de drogues. Les enquêteurs ont également interpellé 124 personnes, toutes déférées devant les juridictions compétentes afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.

L'opération d'incinération marque l'aboutissement de la procédure judiciaire et administrative encadrant la destruction des produits saisis. Elle vise à empêcher leur réintroduction dans les circuits de distribution ou de consommation.

À travers cette action, les autorités réaffirment leur détermination à lutter contre les trafics illicites qui alimentent l'insécurité et mettent en péril la santé des populations. L'opération « Vacances sécurisées XI », déployée sur l'ensemble du territoire national pendant la période estivale, poursuit notamment l'objectif de renforcer la présence des forces de sécurité, de prévenir la criminalité et de protéger les citoyens durant les vacances.

Cette nouvelle destruction de produits prohibés à Korhogo illustre ainsi la volonté des services spécialisés de maintenir la pression sur les réseaux criminels tout en contribuant à préserver la santé publique et la sécurité des populations.