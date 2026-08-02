Afrique: Mines - La Côte d'Ivoire s'allie au Botswana pour accélérer la transformation de son potentiel géologique

En signant, le 30 juillet 2026 à Gaborone, son premier accord de coopération avec le Botswana dans les secteurs des mines et de l'énergie, la Côte d'Ivoire est engagée dans une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie de développement du secteur extractif.

Au-delà du renforcement des relations bilatérales, Abidjan entend s'inspirer de l'expérience botswanaise afin de mieux valoriser ses ressources minières et développer une industrie à forte valeur ajoutée.

Le protocole d'accord a été signé par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, et son homologue botswanaise, Bogolo Joy Kenewendo. Il concrétise un rapprochement amorcé il y a six mois, marqué notamment par une première mission ministérielle ivoirienne à Gaborone en février et par la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Duma Gideon Boko en mai dernier, à Nairobi, en marge du Sommet France-Afrique.

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Au cours de cette période, plusieurs échanges techniques ont été organisés, dont une mission d'experts botswanais sur les sites diamantifères de la SODEMI. Ces travaux préparatoires ont permis d'identifier des projets qui seront mis en oeuvre dans le cadre de ce partenariat. « Toutes ces missions ont permis d'identifier des projets concrets qui seront mis en oeuvre dans le cadre de ce protocole d'accord », a indiqué Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Le champ de coopération est vaste. Il couvre la recherche géologique, l'exploration minière, la filière diamant, les ressources aurifères, les minéraux critiques, la gouvernance du secteur, la formation ainsi que la coopération institutionnelle. L'objectif affiché est d'accompagner la montée en puissance de l'industrie minière ivoirienne en s'appuyant sur les bonnes pratiques développées par le Botswana.

Considéré comme une référence en Afrique en matière de gouvernance minière, le Botswana a réussi à bâtir, autour de l'exploitation du diamant, une industrie intégrée maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'exploration à la commercialisation, tout en faisant des revenus miniers un moteur de développement économique et social.

Pour la Côte d'Ivoire, dont le potentiel minier s'est fortement renforcé ces dernières années avec les découvertes majeures de Koné, Tanda-Iguela et Doropo, ainsi que les perspectives dans le manganèse, le nickel, le lithium et le diamant, l'enjeu est désormais de transformer ces richesses géologiques en opportunités industrielles, en emplois qualifiés et en création de valeur.

Cette orientation s'inscrit dans la vision défendue par les autorités ivoiriennes. Lors de sa première visite au Botswana, le ministre avait souligné que « la véritable réussite d'un secteur extractif ne se mesure pas uniquement au volume des découvertes, mais à sa capacité à générer une dynamique économique endogène ».

Le partenariat prévoit également de favoriser les échanges entre les entreprises privées des deux pays afin de stimuler les investissements, les transferts de technologies et le développement de projets industriels communs.

Cette initiative s'inscrit enfin dans une stratégie plus large de coopération Sud-Sud portée par la Côte d'Ivoire. Après les rapprochements engagés avec d'autres partenaires africains dans les domaines des mines et de l'énergie, Abidjan entend renforcer les synergies continentales afin de soutenir la transformation locale des ressources naturelles et accroître la compétitivité de son industrie extractive.

Source : https://energie.gouv.ci