Le 31 juillet 2026 marque le 20e anniversaire de la disparition de Pascal Miézan, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du football ivoirien.

Décédé le 31 juillet 2006 à l'âge de 47 ans, celui que les supporters de l'Africa Sports d'Abidjan surnommaient affectueusement « Pascalino » demeure, deux décennies après sa disparition, une référence pour plusieurs générations de footballeurs.

Né au sein d'une génération qui a contribué à écrire les plus belles pages du football national, Pascal Miézan découvre très tôt les couleurs vert et rouge de l'Africa Sports. En 1975, il débute avec l'équipe cadette du club au poste de milieu de terrain.

Deux ans plus tard, à seulement 18 ans, il intègre l'équipe première des Aiglons, où son talent, sa vision du jeu et son leadership s'imposent rapidement.

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Milieu infatigable, excellent récupérateur et organisateur de jeu, Pascal Miézan devient l'un des piliers de l'Africa Sports. Son intelligence tactique, sa qualité de relance et son engagement sur le terrain lui valent de porter le brassard de capitaine. Pendant quinze saisons, il participe à l'âge d'or du club vert et rouge, contribuant à bâtir un palmarès exceptionnel.

Sous ses couleurs, l'Africa Sports remporte notamment neuf titres de champion de Côte d'Ivoire, huit Coupes nationales et neuf Supercoupes Félix Houphouët-Boigny. Une moisson qui fait de lui l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football ivoirien.

L'apothéose de sa carrière intervient en 1992. Capitaine de l'équipe, Pascal Miézan soulève, aux côtés de Sékou Bamba, Ahmed Ouattara, Lignon Nagueu et Monguehi Guehi, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Ce sacre continental reste l'un des plus grands exploits de l'Africa Sports et une référence dans l'histoire des clubs ivoiriens sur la scène africaine.

Au-delà des trophées, Pascal Miézan a marqué les esprits par son élégance, sa fidélité à son club et son sens du collectif. À une époque où les transferts vers l'étranger étaient encore rares, il est resté l'un des symboles de l'identité de l'Africa Sports, inspirant de nombreux jeunes joueurs.

Vingt ans après sa disparition, son nom continue de résonner dans les tribunes du stade Robert-Champroux et dans la mémoire des amoureux du football ivoirien. Pour les supporters des Aiglons comme pour les observateurs du football national, Pascal Miézan demeure l'incarnation du capitaine exemplaire, du compétiteur inflexible et du serviteur loyal de son club.

Son parcours rappelle qu'au-delà des statistiques et des trophées, les véritables légendes sont celles qui laissent une empreinte durable dans le coeur des supporters et dans l'histoire du sport ivoirien. Deux décennies après son départ, « Pascalino » continue d'appartenir à cette catégorie d'icônes dont la mémoire traverse les générations.