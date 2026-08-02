Congo-Brazzaville: Leadership féminin - Les femmes exhortées à plus d'engagement en politique

L'Organisation non gouvernementale "Avenir Nepad Congo" a animé, le 29 juillet au campus numérique à Brazzaville, un focus dénommé "Café citoyen sur le leadership féminin en Afrique". Développant un exposé à cet effet, la chercheuse Scholastique Diazinga, professeure titulaire en histoire, a invité les femmes et filles à plus d'engagement en politique afin de participer à la prise de décisions, que de demeurer spectatrice de la vie politique.

Un parterre de femmes et de filles a pris part à la conférence-débat animée sur le thème « Leadership de la femme africaine en politique ». Dans son évocation, Scholastique Diazinga est revenue sur la lutte politique menée par des femmes africaines en général.

Parlant du Congo, l'historienne a rappelé aux femmes présentes le combat politique mené avec bravoure, engagement et conviction par d'éminences Congolaises depuis les indépendances. Du fait de leur détermination et leur militantisme, a affirmé Scholastique Diazinga, ces vaillantes dames ont marqué leur histoire, occupé des postes de responsabilité et participé tant soit peu à la prise de décision.

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Au-delà de la politique, l'exposante a fait savoir que la femme doit militer dans tous les domaines de la vie courante au même titre que l'homme afin de contribuer utilement au développement du pays et des familles respectives.

« Depuis des lustres, certaines femmes se sont battues pour promouvoir les droits des femmes. Nous devons donc nous lever pour jouer pleinement notre rôle dans la prise de décision pollitique. Il ne s'agit pas d'une révolte, mais d'une prise de conscience, car la femme doit s'informer et militer pour se présenter aux élections politiques. Les Africaines ne sont pas étrangères aux grandes conquêtes politiques du continent. Elles ont souvent été en première ligne dans les combats pour la libération des peuples sous la colonisation », a-t-elle souligné.

Et, pour les éveiller, le Café citoyen a adopté dix recommandations. Il s'agit, entre autres, de renforcer l'éducation civique et politique des jeunes filles et des femmes, afin de favoriser leur participation active à la vie publique et aux processus de prise de décision. Il est aussi question d'encourager les partis politiques à promouvoir une représentation plus équitable des femmes dans les instances dirigeantes et lors des différentes échéances électorales.

Le Café citoyen suggère aussi de développer des programmes de mentorat et de leadership féminin, mettant en relation les jeunes femmes avec des personnalités expérimentées afin de renforcer leurs capacités et leur engagement politique. De même, il demande de sensibiliser les communautés, les familles et les médias à la lutte contre les stéréotypes et les préjugés qui freinent l'accès des femmes aux responsabilités politiques ; de renforcer les mécanismes de protection et d'accompagnement des femmes engagées en politique pour prévenir toutes les formes de violences, de discriminations et de harcèlement politique.

En initiant cette causerie-débat, l'objectif du Café citoyen est de renforcer la culture démocratique des femmes, d'identifier les freins à leur participation politique et de promouvoir un dialogue entre responsables politiques, acteurs de la société civile et citoyens, en faveur d'une gouvernance véritablement inclusive.