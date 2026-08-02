Congo-Brazzaville: Les Ponténégrins saluent la deuxième campagne gratuite de soins médicaux du groupe Burotec

Les résultats de la campagne gratuite de soins médicaux organisée récemment à Pointe-Noire ont été communiqués le 29 juillet dernier, revélant la persistence des pathologies dont souffrent de plus en plus les Congolais.

La deuxième campagne gratuite de soins médicaux s'est tenue sur le thème « Réaliser les espoirs et les aspirations des jeunes aujourd'hui et pour l'avenir », le 15 juillet dernier, à l'initiative du groupe Burotec. Co-organisée avec Hariom travel, l'activité a mobilisé les membres de l'association SOS santé 242 ainsi qu'une équipe du Centre interdépartemental de transfusion sanguine (CNTS) Pointe-Noire/Kouilou.

Elle s'est déroulée au parking du supermarché Franprix, partenaire de l'activité, à travers le dépistage rapide du paludisme, du diabète, de la glycémie, de l'hypertension artérielle et du VIH, ainsi que des consultations médicales d'autres pathologies. A cela s'ajoutent la campagne de sensibilisation aux maladies courantes et le don de sang qui ont constitué la particularité de cette deuxième édition. Parlant de la sensibilisation, le Dr Mouanda Duvalier, coordonnateur de l'association SOS médecins 242 (Organisation réunissant des médecins congolais bénévoles) a souligné : « On est Africain et souvent, on ne connait pas nos antécédents de santé, c'est pourquoi nous faisons aussi de la sensibilisation sanitaire ».

De son côté, rappelant l'importance du don de sang volontaire, le Dr Chrisphaël Mondinga Mokanga, directeur interdépartemental du CNTS Pointe-Noire/Kouilou, a déploré le manque d'engouement des Congolais à le faire et a encouragé les jeunes à faire don de leur sang pour sauver des vies: « Une poche de sang donnée égale trois vies sauvées. Nous encourageons les jeunes à le faire, parce qu'ils n'ont pas de pathologies. Ils doivent se mobiliser pour donner le sang et sauver la vie de ceux qui sont dans le besoin. Chaque don de sang permet de bénéficier d'un bilan gratuit de santé pour connaître son statut, son état de santé et pouvoir se protéger des maladies comme l'hépatite et le VIH », a-t-il ildiqué.

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Quarante poches de sang au total ont été collectées. 245 personnes ont été reçues, outre les quarante bénévoles qui ont fait le don de sang. Quarante-cinq cas d' hypertention arterielle ont été enregistré, un cas d'hypotension, trente-trois cas d'hyperglycemie, vingt-sept cas d'hypoglicemie, huit cas de suspicion de diabété (Valeurs très elévées). En outre, vingt-quatre personnes seulement souffrent du paludisme et un seul cas s'est avéré positif au VIH sur les quatre-vingt-neuf personnes dépistées. Une preuve de l'efficacité des programmes nationaux de sensibilisation et de lutte contre cette pathologie et ce virus. Un fait satisfaisant mais qui ne doit pas faire baisser la garde mais encourager à meiux se protéger, a dit un sacahnt déplorant le fait que, entre autres, les Congolais mangent maintenant trop gras, salé et sucré, d'où l'augmentation des cas de diabète et d'hypertension.

De nombreux Ponténégrins ont loué et encouragé l'initiative. Le cas de la jeune Kenya SHIN-SA qui a confié lors de la campagne: « J'ai profité de ma pause pour venir ici. J'ai fait les tests de dépistage rapide et après consultation et prescription médicale, on m'a remis des produits gratuits. Je salue cette action de Burotec, parce qu'au quotidien on ressent le mal en nous mais on n'a pas parfois le temps ou les moyens pour aller à l'hôpital ».

Le jeune Christ, pour sa part, a souhaité que d'autres structures de la place imitent cette action et en est sorti rassuré : « Je me croyais en bonne santé mais on a détecté en moi l'hypertension et un taux élevé de glycémie. Dieu merci, j'ai reçu gratuitement des médicaments. En plus, je n'avais pas les moyens pour faire le test du VIH. Maintenant, je connais mon statut sérologique et je suis rassuré. Je dois désormais me protéger ».

Notons que cette campagne gratuite de soins médicaux intègre la politique de la Responsabilité sociétale des entreprises du groupe Burotec qui, dans ce cadre, bénéficie de l'accompagnement de LK Consulting. Plus de 230 personnes ont été reçues.