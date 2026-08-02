Afrique Centrale: 4e édition du Fima-PN - Le Cameroun sera à l'honneur

Les Ponténégrins et les Kouilois se préparent à vivre la quatrième édition de la Foire internationale de Madingo-Kayes/Pointe-Noire (Fima-PN) qui aura cette année, comme invité d'honneur, le Cameroun.

Co-organisé par les Amis de l'Afrique francophone (Amaf), l'Union euro arabe de géomatique, Echanges scientifiques, culturels et économiques, et la mairie de Pointe-Noire, la Fima-PN se tiendra du 10 au 14 août prochain, à l'esplanade de la sous-préfecture de Madingo-Kayes, et du 15 au 31 août, devant l'esplanade du stade municipal de Pointe-Noire.

Exposition, vente, échanges, démonstrations et rencontres B to B sont les activités retenues pour cet événement qui se déroulera sur le thème « Madingo-Kayes et Pointe-Noire : carrefour du commerce, de l'entrepreneuriat et de l'artisanat ». Ce moment important de partage d'expérience et de valorisation du savoir-faire africain réunira des participants des divers pays de la région. Il sera aussi une occasion de célébrer les 30 ans de la présence de l'Amaf au Congo et intègrera également la célébration de la fête nationale du Congo.