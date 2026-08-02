Congo-Brazzaville: Economie bleue - Le Congo partage son expérience sur le transport terrestre des marchandises

La première édition du forum international sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue s'est tenue récemment à Dakar, au Sénégal. Participant à ces assieses, Armelia Josline Itoua Ndaké, responsable du Bureau de gestion du fret terrestre du Congo (BGFT), a partagé son modèle de document de référence unique pour le transport terrestre des marchandises.

S'exprimant sur l'une des thématiques des travaux, à savoir « Révolution digitale et intégration par les corridors verts de développement », Armelia Josline Itoua Ndaké a partagé l'expérience congolaise en mettant en exergue le Document unique de transpor comme référence pour tout transport terrestre de marchandises sur les corridors conventionnels.

Dans son mot introductif, elle est revenue sur les différents défis auxquels les Etats africains sont confrontés. « Ce qui nous oblige à penser plus grand, à agir plus vite et à construire plus durablement, pour une économie bleue moderne, résiliente et inclusive », a signifié Armelia Josline Itoua Ndaké.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'oratrice a examiné, en outre, les outils de gestion du fret terrestre au service des transporteurs et des chargeurs qui ont permis de positionner le BGFT comme un organe de régulation et de facilitation du fret terrestre au niveau national et sous-régional avec pour objectif, améliorer la compétitivité des corridors de transit et fluidifier les échanges commerciaux en zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

Signalons que ces assises se sont tenues au Grand théâtre national de Dakar, sous le haut patronage du président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quelques membres du gouvernement sénégalais et des représentants des institutions régionales, sous-régionales et internationales y ont pris part.