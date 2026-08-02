Congo-Brazzaville: Fécofoot - Les jalons de l'assemblée élective posés

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a tenu, le 30 juillet à Brazzaville, son assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les bases du renouvellement de ses instances dirigeantes, prévu en septembre prochain, ont été posées, comme indique la feuille de route élaborée par la Fédération internationale de football association (Fifa).

La Fécofoot a procédé à la présentation complète des membres des commissions électorale et de recours, approuvés par l'assemblée générale. La commission électorale est dirigée par Me Modeste Moussa Ewangoyi et celle de recours par Me Rufin Gassié.

« Une seconde assemblée générale extraordinaire sera organisée en septembre 2026 afin de procéder à l'élection d'un nouveau président et de son bureau exécutif. La mise en oeuvre de cette feuille de route traduit notre volonté collective de restaurer pleinement la légalité institutionnelle, de renforcer la bonne gouvernance et de créer les conditions d'un fonctionnement harmonieux de notre fédération », a déclaré Henri Endzanga, premier vice-président de la Fécofoot, assurant l'intérim du président.

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Il a insisté pour que la famille de football privilégie le dialogue à la place des divisions et des incompréhensions. « Les divisions et les incompréhensions doivent céder la place au dialogue et les intérêts particuliers à l'intérêt général. C'est dans l'unité, le respect mutuel et la responsabilité que nous pourrons reconstruire une fédération forte, respectée et tournée vers l'excellence », a-t-il souligné.

Un avis partagé par Brice Merlin Lepebé, conseiller aux Sports du ministre, dans son mot de clôture. « Il faut que les tristes épisodes que nous avons vécus ne soient que du passé. Il va falloir que nous nous inscrivons dans la nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'Etat : redynamiser le sport en général et le football en particulier », a-t-il dit.

Notons que cette assemblée générale s'est déroulée en présence de Franciny Samba, représentant de la Fifa, et d'Alain Nzaba du Comité national olympique et sportif congolais.