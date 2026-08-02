Congo-Brazzaville: Sénat - Pierre Ngolo reçoit le ministre en charge de la Décentralisation

Le président de la chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo, a échangé le 30 juillet, à Brazzaville, avec le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye.

Loin d'être une simple visite de courtoisie, la première rencontre officielle entre les deux personnalités leur a permis de passer en revue les dossiers liés à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de décentralisation, à l'organisation et au contrôle du fonctionnement des collectivités territoriales.

Nommé ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation le 24 avril dernier, Jean Olessongo Ondaye n'a pas fait de déclaration officielle devant la presse, voulant bien cerner les problèmes auxquels est confronté son département ministériel. En effet, les sénateurs n'ont cessé d'interpeller le gouvernement sur l'effectivité de la décentralisation, le fonctionnement à plein régime des collectivités locales ainsi que la mise en oeuvre de la fonction publique territoriale. A cela s'ajoute l'épineux problème de la rétrocession des centimes additionnels, gage important pour le fonctionnement des communes dont certaines sont à plus de soixante mois de salaires impayés.

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Notons que les sénateurs sont l'émanation des Conseils départementaux et municipaux, représentant ainsi les collectivités locales. En dehors du pouvoir législatif et du contrôle de l'action gouvernementale, le Sénat exerce les fonctions de modérateur et de conseil de la Nation. C'est ainsi que Pierre Ngolo a prodigué quelques sages conseils à son interlocuteur, tout en lui souhaitant bon vent dans ses nouvelles fonctions.