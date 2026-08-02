Le 29 juillet, la quatrième édition de la remise du Prix d'excellence "Leader du Congo" s'est déroulée à Brazzaville. Organisé par l'association Jeunesse 242, cet événement a mis en lumière des personnalités du secteur privé et public ainsi que des entreprises d'exception comme la Banque postale du Congo qui, par leur engagement et leurs innovations, contribuent activement au rayonnement du pays et du continent.

Placée sur le thème « Construisons ensemble l'avenir de notre continent avec des leaders inspirants », la quatrième édition du Prix d'excellence "Leader du Congo" s'est déroulée en présence de dignitaires, de partenaires et de lauréats.

Ouvrant la cérémonie, le président de cette association juvénile, Denast Lika Likana, l'a présentée dans son ensemble, notamment sa vision, ses missions et ses objectifs. Il a également exposé les perspectives de l'année en cours et celles de l'année prochaine, réaffirmant la volonté de l'association de promouvoir l'exemplarité dans l'action sociale et communautaire.

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Prenant la parole à son tour, le parrain de cette quatrième édition, Brice Voltaire Etou-Obami, a exhorté les jeunes ayant participé à l'organisation de cet événement à poursuivre leur engagement social et à continuer d'immortaliser les acteurs de la vie communautaire ainsi que tous ceux qui se sacrifient pour le bon fonctionnement de la République.

« Au-delà de la célébration de l'excellence, cette cérémonie nous enseigne d'autres valeurs dont la reconnaissance. Voir les jeunes qui prennent leur temps à reconnaître le travail fait par les autres, ce geste de reconnaissance apporte également à ces jeunes un enseignement, parce qu'une grande nation ne se construit pas seulement par les performances de ses filles et fils, mais aussi lorsque ses citoyens savent reconnaître les mérites de ceux qui servent avec intégrité », a expliqué le parrain

Les efforts managériaux de la Banque postale récompensés

Parmi les temps forts de cette journée mémorable figure la distinction accordée aux institutions financières qui se démarquent par leur dynamisme. Après avoir reçu, au nom du directeur général de la Banque postale su Congo le Prix d'excellence Leader du Congo, le directeur de l'organisation administrative et de la réglementation, Daniel Itoua, a exprimé sa satisfaction avant de justifier l'obtention de ce prix par les différents efforts fournis par la direction de la banque au profit de sa clientèle et de la République. Il a également remercié les membres de l'association Jeunesse 242 qui reconnaissent le travail bien fait.

« Ce genre de trophée, qui est accompagné d'un certificat, nous pousse à faire mieux davantage. Vous savez que la Banque postale du Congo est leader dans plusieurs domaines dont l'affacturage, et nous continuons d'accompagner la population puisqu'elle est en partenariat avec plusieurs organismes internationaux pour faciliter les stages des jeunes. En tout cas, nous allons faire encore plus afin de toujours répondre aux attentes de nos clients et partenaires », a indiqué Daniel Itoua.

La cérémonie a également été marquée par une levée de fonds organisée dans la salle, visant à doter l'association Jeunesse 242 des moyens nécessaires pour poursuivre avec engagement la réalisation de ses oeuvres humanitaires et de développement.

Cette quatrième édition du Prix d'excellence "Leader du Congo" s'est achevée sur une note d'espoir, confirmant que la jeunesse congolaise demeure un acteur incontournable du progrès et de l'innovation.