Afrique: Les Premières dames lancent une campagne continentale pour les femmes

L'organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad) a lancé officiellement, le 30 juillet à Luanda, en Angola, la nouvelle campagne continentale pour la période 2025-2027, consacrée à la résilience des femmes et des filles face aux changement climatiques et aux conflits.

L'événement a réuni les Premières dames de la Sierra Léone, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Mozambique, du Cap Vert, de Sao Tomé et Principe, du Gabon, de la Guinée équatoriale, sans oublier un chevalier de la République pour la Namibie. La présidente de l'Opdad Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, a été représentée par Michel Mongo, secrétaire général de la Fondation Congo Assistance. Il s'est tenu en présence du président angolais João Lourenço et de son épouse, Ana Dias Lourenço, vice-présidente de l'Opdad, ainsi que de plusieurs partenaires internationaux.

Intitulée « Renforcer la résilience des femmes et des jeunes filles face aux changements climatiques et aux conflits », la campagne vise à mobiliser les Etats, les partenaires et la société civile autour des conséquences des changements climatiques, des conflits et des crises humanitaires qui affectent particulièrement les femmes et les jeunes filles africaines.

Dans son message délivré à cette occasion, le président angolais, João Lourenço, a salué le dévouement des Premières dames africaines aux causes nobles du continent, reconnaissant également le rôle qu'elles jouent dans la promotion du développement, de la paix et de l'inclusion sociale. Il a insisté sur l'importance du rôle des femmes pour faire face aux défis posés par les changements climatiques, les conflits et les crises humanitaires qui touchent des millions d'Africains.

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Prenant tour à tour la parole, les Premières dames ont rappelé dans leurs plaidoyers les actions menées dans leurs pays respectifs. Pour la Première dame de la Côte d'Ivoire, par exemple, renforcer la résilience des femmes passe notamment par un meilleur accès à l'éducation, aux soins de santé, aux opportunités économiques et à la participation pleine et entière au développement des pays africains. « Les femmes sont souvent les premières victimes du dérèglement climatique et des conflits armés. Cependant, elles sont aussi les premières à reconstruire leurs familles et leurs communautés, et à porter l'espoir d'un développement durable », a déclaré Dominique Ouattara.

Elle a plaidé pour une organisation « plus forte et influente », dont « l'impact s'affirme sur la scène internationale » et dont les partenariats soient davantage diversifiés et pérennisés. L'organisation devant célébrer son jubilé d'argent en 2027, elle lui a réaffirmé le soutien de la Côte d'Ivoire ainsiqu' à sa campagne de mobilisation des ressources. « Je souhaite que notre engagement commun puisse s'appuyer sur une assise financière durable, afin de favoriser davantage de femmes et de sauver plus de vies d'enfants », a-t-elle déclaré.

Les Premières dames ont ainsi appelé à donner à l'organisation les moyens financiers nécessaires pour accroître son impact sur le continent et porter davantage les préoccupations des femmes et des enfants africains sur la scène internationale.

Un plaidoyer pour la paix en Afrique

La présidente en exercice de l'Opdad, la Première dame de Sierra Leone, Fatima Maada Bio, a pour sa part insisté sur la vulnérabilité particulière des femmes africaines face aux conflits et aux changements climatiques. Elle a présenté la résilience des femmes comme une « véritable force » pour permettre au continent de relever ses défis et a apporté son soutien au lancement de la campagne en Angola.

La Première dame angolaise, Ana Dias Lourenço, également vice-présidente de l'Opdad, a plaidé de son côté pour la paix et la cohésion nationale en Afrique, s'appuyant sur l'expérience de l'Angola longtemps marqué par la guerre.

À Luanda, l'Opdad entend ainsi donner une nouvelle impulsion à son action en plaçant la résilience des femmes et des filles au coeur des réponses africaines aux changements climatiques, aux conflits et aux crises humanitaires. A l'instar du Gabon, du Sénégal, de l'Ethiopie, de l'Angola, la République du Congo a déjà lancé sa campagne.

La rencontre de Luanda, à laquelle ont participé sept Premières dames ainsi que le premier chevalier de la Namibie, a été marquée également par la mise en valeur du patrimoine culturel et musical angolais, et le lendemain par un gala de collecte de fonds pour soutenir les activités caritatives liées au 25e anniversaire de l'Opdad qui se tiendra en 2027.