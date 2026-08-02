Sénégal: Le ministre mauritanien des Affaires étrangères reçu par le président Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi au palais de la République, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, porteur d'un message du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a-t-on appris de source officielle.

"Le président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce vendredi au Palais de la République M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères de la République Islamique de Mauritanie", a notamment indiqué la présidence sénégalaise.

Elle souligne dans une note publiée sur ses plateformes officielles que l'émissaire mauritanien était porteur d'un message de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République Islamique de Mauritanie, à son homologue sénégalais.

"Ce message procède de la volonté partagée d'inscrire les relations entre Dakar et Nouakchott dans une concertation permanente, à la mesure des liens historiques, humains et économiques qui unissent les deux peuples", fait-on valoir.

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La présidence sénégalaise souligne que la délégation mauritanienne a également présenté au chef de l'État la candidature de Dr Coumba Ba, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie.