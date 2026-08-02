Egypte: L'UA 'condamne fermement' l'attaque aérienne sur le port égyptien de Damietta (Déclaration)

Dakar — L'Union africaine (UA), par la voix du président de sa Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a "fermement condamné" vendredi l'attaque aérienne menée contre des navire stationnés au port de Damietta, en Egypte, mercredi, déplorant une "grave violation" de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un Etat membre de l'organisation.

"Le président de la Commission de l'Union africaine Mahmoud Ali Youssouf, condamne fermement l'attaque aérienne menée le 29 juillet 2026 contre des navires stationnés au port de Damietta, dans la République arabe d'Égypte", lit-on dans une déclaration rendue publique le même jour.

Les autorités égyptiennes ont confirmé qu'un drone est à l'origine d'un incendie qui a touché mercredi deux navires au port de Damiette, sur la Méditerranée. Le Premier égyptien, Mostafa Madbouly, a, dans la foulée, assuré que les débris de l'engin, à l'origine des explosions et incendies rapidement maîtrisés par les secours, avaient été récupérés dans le but de déterminer sa provenance.

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"Cette attaque constitue une grave violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État membre de l'Union africaine, a déploré Mahmoud Ali Youssouf, soulignant que le continent africain de devait pas être un théâtre pour les conflits qui émergent au-delà de ses frontières. "'L'infrastructure civile critique du continent africain ne devrait être exposée à de telles menaces", a insisté le diplomate djiboutien.

Il a exprimé la "solidarité totale" de l'UA avec le gouvernement et le peuple d'Égypte, se félicitant de la prompte et efficace réaction des autorités égyptiennes ayant permis d'éviter toute perte de vie.

Réaffirmant la confiance de l'UA dans les enquêtes en cours pour établir les circonstances entourant l'incident, M Youssouf appelle à une "rétention maximale et à une désescalade".

Il a de nouveau fait part de "l'engagement inébranlable" de l'Union africaine envers le droit international, la sécurité et la protection de la navigation maritime.