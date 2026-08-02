Sénégal: Compétitions interclubs - Teungueth FC, Diambars FC et Aigles de la Médina vont représenter le Sénégal (FSF)

Dakar — Teungueth FC, Diambars FC et Aigles de la Médina vont représenter le Sénégal aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2026/2027, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le champion du Sénégal, Teungueth FC, va disputer les préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF, Diambars FC sera en lice pour les préliminaires de Coupe de la Confédération de la CAF et les Aigles de la Médina, vainqueur du championnat féminin pour les préliminaires de la Ligue des Champions féminine de la CAF, renseigne la FSF.

Elle a invité l'ensemble des clubs susceptibles de représenter le Sénégal dans les compétitions interclubs de la CAF à prendre part à cette procédure. Ainsi, Teungueth FC, AJEL de Rufisque, Diambars FC et Aigles de la Médina ont déposé leur candidature et obtenu la Licence des Clubs CAF.

À l'issue de la procédure de licence et après validation des conditions d'éligibilité, les clubs Teugnueth FC, Diambars FC et les Aigles de la Médina ont été retenus.

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L'instance fédérale signale que, s'agissant de la Coupe de la Confédération de la CAF, cette désignation est intervenue à la suite du désistement de l'USC Saint-Louis vainqueur de la Coupe du Sénégal, qui n'a pas pris part à la procédure d'octroi de la Licence des Clubs CAF.

"Conformément aux règlements de la CAF, la place vacante est revenue au finaliste de la Coupe du Sénégal, Diambars Football Club, titulaire de la Licence des Clubs CAF", ajoute la source.

Les clubs engagés dans les deux principales compétitions africaines, Teungueth Fc et Diambars FC vont connaître jeudi leurs adversaires pour les tours préliminaires.

Le tirage au sort préliminaire de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération se déroulera au siège de la CAF, au Caire, en Egypte.

Le tour préliminaire débutera à partir du 4 septembre 2026. Le deuxième tour s'ouvrira le 16 octobre, avant la phase de groupes programmée dès le 27 novembre.

Les rencontres à élimination directe commenceront le 26 février 2027. L'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns a remporté la Ligue des champions 2025-2026 et les Algériens de l'USM Alger sont vainqueurs de la Coupe CAF.