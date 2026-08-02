Sénégal: Transfert - Nampalys Mendy s'engage avec le FC Metz en Ligue 2 française

Dakar — Le milieu de terrain international sénégalais Nampalys Mendy s'est engagé pour une saison avec le FC Metz, pensionnaire de Ligue 2 française, a annoncé le club lorrain vendredi dans un communiqué.

Âgé de 34 ans, le champion d'Afrique 2021 avec le Sénégal est désormais lié au FC Metz jusqu'en juin 2027.

Formé à l'AS Monaco, Nampalys Mendy avait débuté sa carrière professionnelle sur le Rocher avant de s'imposer à l'OGC Nice entre 2013 et 2016.

Ses performances lui avaient ensuite ouvert les portes de Leicester City, en Angleterre, où il a évolué durant sept saisons et remporté notamment la FA Cup en 2021 ainsi que le Community Shield la même année.

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Après un passage à Watford, le milieu de terrain était revenu en France en 2023 pour rejoindre le RC Lens, avec lequel il a disputé une campagne européenne.

International sénégalais avec 35 sélections, Mendy a participé au sacre historique des Lions de lors de la Coupe d'Afrique des nations 2021 au Cameroun.

Le FC Metz souligne que l'expérience du joueur, acquise en Ligue 1, en Premier League et sur la scène internationale, constituera un atout pour son effectif.

Cité dans le communiqué du club, Nampalys Mendy s'est dit "très excité" de rejoindre les Grenats et a affiché son ambition de contribuer au retour du FC Metz au plus haut niveau.

"Je suis très excité à l'idée de rejoindre le FC Metz et vraiment impatient de commencer la saison sous mes nouvelles couleurs. Je n'ai qu'une envie en tête : retrouver la Ligue 1 en fin de saison avec le FC Metz", a déclaré le milieu de terrain sénégalais.