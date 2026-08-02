Sénégal: Grand Magal - Le comité d'organisation salue l'engagement des femmes dans les cuisines géantes

Touba, 31 juil. (APS) - Le président de la sous-commission en charge de l'accueil, de l'hébergement et de la restauration des journalistes au sein du Comité d'organisation du Grand Magal, Serigne Modou Mbacké Abdou Wodoud, a rendu, vendredi, un vibrant hommage aux femmes mobilisées dans les cuisines géantes, saluant leur engagement pour assurer la restauration de plusieurs centaines de professionnels des médias durant l'événement religieux.

"Permettez-moi de saluer les efforts ô combien importants des femmes qui s'activent dans notre grande cuisine. Préparer des repas pour 500, voire 800 personnes ou plus, est une tâche immense", a-t-il déclaré.

Selon lui, ces femmes travaillent sans relâche, souvent jusque tard dans la nuit, afin de garantir la qualité des repas destinés aux professionnels des médias.

Il a indiqué avoir effectué une tournée de supervision pour leur adresser ses dernières recommandations et leur renouveler sa confiance avant le lancement du service.

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Serigne Modou Mbacké Abdou Wodoud a expliqué que la préparation des repas ne se limite pas à la cuisson.

Elle comprend également le conditionnement, le chargement et l'acheminement des plats vers les différents sites d'hébergement des journalistes, dans un contexte marqué par une très forte affluence.

" Vouloir préparer des repas de qualité, en quantité suffisante et les servir avant 14 heures relève presque de l'exploit avec des marmites géantes. La cuisson demande beaucoup de temps, tout comme le service et le transport des repas", a-t-il souligné.

Il a précisé que les éventuels retards enregistrés dans la distribution des repas sont principalement liés aux contraintes logistiques, notamment les longues distances entre les cuisines et les sites d'hébergement ainsi que les difficultés de circulation provoquées par l'afflux massif de pèlerins dans la ville de Touba.

"Ces quelques manquements sont exclusivement liés aux 48 heures qui précèdent le Grand Magal. Ils ne sont nullement dus à un manque de volonté de notre part", a-t-il assuré, ajoutant que toutes les dispositions sont prises pour améliorer davantage le dispositif.

Le responsable de la restauration a également garanti que les repas, les desserts et les collations prévus pour les journalistes seront intégralement servis.

"Nous faisons tout cela uniquement pour Allah et pour servir les journalistes qui contribuent à faire connaître la communauté mouride. Touba leur doit considération, respect et hospitalité", a-t-il affirmé.

Abordant la couverture médiatique du Grand Magal, Serigne Modou Mbacké Abdou Wodoud a invité les professionnels des médias à préserver la sacralité de la ville sainte et l'esprit du pèlerinage.

Il les a exhortés à s'abstenir de diffuser tout contenu portant atteinte aux valeurs du Grand Magal, rappelant que cette manifestation religieuse est avant tout consacrée à la lecture du Coran, aux Khassaïdes, aux prières et au recueillement, conformément aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et de Serigne Fallou Mbacké.

Il a également indiqué qu'un numéro vert est mis à la disposition de la population afin de signaler aux "Baye Fall" et aux forces de défense et de sécurité tout comportement ou toute activité incompatible avec les principes et les recommandations du Grand Magal de Touba.