Sénégal: Magal 2026 - La Police nationale a mobilisé un dispositif de 4.000 éléments (Directeur général)

- La Police nationale a mobilisé quelque 4.000 éléments pour la sécurisation du Magal de Touba de cette année, a-t-on appris de son Directeur général, Mame Seydou Ndour.

Ces effectifs ont été renforcés dans les différents commissariats de Touba afin d'assurer une meilleure prise en charge des besoins sécuritaires liés à l'afflux de pèlerins, a notamment souligné M. Ndour au sortir d'une visite de courtoisie auprès du président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

Il s'est aussi attardé sur la poursuite des démarches en vue de l'installation d'un camp du Groupement mobile d'intervention (GMI), permanent destiné à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité et à améliorer leur réactivité à Touba.

Le Directeur général de la Police nationale a aussi annoncé l'inauguration, lundi, du nouveau commissariat de Tawef par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, notant que cette infrastructure devrait contribuer au renforcement durable de la sécurité dans cette partie de la ville.

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Il a sollicité des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal ainsi que pour les plus hautes autorités du pays.

De son côté, le président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké s'est félicité de l'engagement de la Police nationale et des importantes mesures prises pour assurer la sécurité des fidèles.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer davantage le dispositif sécuritaire dans une ville en pleine expansion démographique et confrontée à un afflux permanent de populations.