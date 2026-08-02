Maroc: Le Premier ministre kényan met en avant le leadership visionnaire de SM le Roi en faveur du développement et de l'intégration du continent africain

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, a mis en avant le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du développement et de l'intégration du continent africain.

Dans une allocution lue en son nom à l'occasion d'une réception organisée jeudi par l'ambassade du Royaume du Maroc à Nairobi en célébration du 27e anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres, M. Mudavadi a souligné que la Fête du Trône constitue une célébration de la vision, du progrès et des réalisations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que sous la conduite du Souverain, le Maroc a connu une remarquable transformation marquée par les progrès économiques, le développement social, l'innovation et un engagement constant en faveur de l'Afrique.

Le Royaume, sous le leadership visionnaire de SM le Roi, s'est affirmé comme un partenaire de confiance sur le continent africain, en promouvant la coopération Sud-Sud, le développement durable et une intégration économique renforcée entre les nations africaines, a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable kényan a rappelé la vision du Souverain selon laquelle « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique », soulignant que cette vision est pleinement partagée par le Kenya, qui continue de la promouvoir à travers son engagement sur le continent.

Le Premier ministre kényan a, par ailleurs, félicité le Royaume du Maroc pour la remarquable performance des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, estimant que cette nouvelle réussite, après l'exploit historique réalisé en 2022 en tant que première nation africaine à atteindre les demi-finales de la compétition, a inspiré des millions d'Africains et confirmé l'immense talent, la résilience et l'esprit de compétition dont regorge le continent.

Abordant les relations bilatérales, M. Mudavadi a réaffirmé que le Kenya attache une grande importance à ses relations cordiales et en constante expansion avec le Royaume du Maroc, fondées sur les principes du respect mutuel et de la prospérité partagée.

» Les excellentes relations entre nos deux pays démontrent la valeur du dialogue, de la coopération et de la solidarité pour promouvoir nos intérêts communs et relever ensemble les défis partagés », a-t-il encore ajouté.

Il a rappelé que la tenue de la première session de la Commission mixte de coopération Kenya-Maroc, le 9 avril 2026 à Nairobi, a constitué une étape importante dans les relations bilatérales, en établissant un cadre structuré de consultations régulières et de coopération renforcée dans un large éventail de secteurs, tout en réaffirmant la volonté des deux gouvernements d'approfondir leur coopération politique, économique et technique.

Le Premier ministre kényan s'est, en outre, félicité de la dynamique que connaît la coopération bilatérale dans des secteurs clés, notamment le commerce et l'investissement, l'agriculture, les énergies renouvelables, l'éducation et le développement des compétences, le tourisme, la pêche, le logement, les transports et la logistique, ainsi que les échanges culturels, saluant le renforcement des interactions entre les secteurs public et privé des deux pays qui ouvrent de nouvelles perspectives de partenariat, d'innovation et de croissance durable.

M. Mudavadi a, par ailleurs, souligné que le Kenya et le Maroc partagent une même vision fondée sur les aspirations de l'Agenda 2063 et sur leur engagement en faveur d'une Afrique pacifique, prospère et intégrée, indiquant que les deux pays demeurent déterminés à promouvoir le commerce intra-africain, la connectivité régionale, le développement durable ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de l'Union africaine et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).