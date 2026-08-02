Sénégal: Le livre religieux, un marché en plein essor dopé par les écrits sur Cheikh Ahmadou Bamba

Dakar — La vie, l'oeuvre et la pensée du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba, constituent aujourd'hui un secteur éditorial en plein essor, favorisant l'émergence de maisons d'édition spécialisées dans la publication d'ouvrages consacrés au patrimoine religieux islamique sénégalais.

Ces maisons d'édition qui ont pour nom "Editions Khidmatoul Khadim" (EKK), "FAVOCAB" (Fonds d'appui pour la vulgarisation des oeuvres de Cheikh Ahmadou Bamba), ou "Rawdu-r-rayâhîn", entre autres, se proposent de vulgariser, préserver et transmettre aux générations futures l'héritage de cette figure emblématique de l'islam du XIXe et du XXe siècle.

Fondée par Serigne Ahmadou Bamba Al-khadim Mountakha Mbacké, fils de l'actuel Khalife, la structure "Editions Khidmatoul Khadim" se fixe comme ambition de "vulgariser le savoir et la connaissance de Cheikh Ahmadou Bamba en se basant sur ses écrits et ses enseignements", a expliqué Seyni Guèye.

Rencontré lors de la quatrième édition de la foire du livre sur la mouridiyya sur l'esplanade de la grande mosquée Massalikul Jinan, à Dakar, début juillet, il ajoute que le premier ouvrage publié portait sur "Cheikh Ahmadou Al-Khadîm : le serviteur du Prophète Mouhammad et le leader spirituel".

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Ce livre publié en arabe, français, anglais, espagnol, chinois, japonais et allemand, s'attarde sur la vie et l'oeuvre de son arrière-grand-père, notamment son dévouement à Allah, à l'Islam et au Prophète Mouhammad, a-t-il indiqué.

Son objectif, dit-il, étant de mettre en évidence les qualités de grand leader musulman incarné par le saint homme qui lui ont permis de diriger des milliers de disciples et de bâtir, comme legs à la postérité, l'une des voies les plus dynamiques de diffusion de l'Islam au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

Le livre "Cheikh Ahmadou Bamba, le phare qui guide vers Allah et son Messager (PSL)" du même auteur, décliné en deux tomes (1 et 2), fait partie du catalogue des "Editions Khidmatoul Khadim".

Il a été intégré dans les manuels scolaires enseignés dans le système éducatif sénégalais depuis 2024, selon Seyni Guèye, étudiant à la Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation (FASTEF), l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation des enseignants du moyen et du secondaire.

Créée pour soutenir la vulgarisation des écrits et des enseignements de Serigne Touba, 'FAVOCAB" a déjà édité un ouvrage intitulé "Référence sur la théorie de la Khidmat : Outils et axes idéologiques alternatifs", écrit par Serigne Moustapha Diop Koki, présenté comme un éminent intellectuel et homme de foi.

Selon son représentant, Pape Diouf, la " Khidmat" est le thème central du livre qui fait une présentation de différentes figures de l'Islam parmi lesquelles Mame Makhtar Dombé Diop qui est le fondateur de l'université de Koki et Cheikh Ahmadou Bamba le fondateur du mouridisme.

L'auteur apporte aussi sa contribution au débat sur l'origine du mouridisme, estimant que cela commence à Mbacké Cadior et non en Mauritanie comme l'écrivent certains.

"FAVOCAB" dont les membres sont basés au Sénégal et au Canada sambitionne de financer, d'éditer et de diffuser les écrits et enseignements du fondateur du mouridisme, indique-t-on.

Il en est de même pour l'organisation "Rawdu-r-rayâhîn" qui s'active dans l'édition pour vulgariser le patrimoine islamique légué par le fondateur du mouridisme.

Revenant sur l'objectif de cette structure mise en place en 2002 par le khalife des mourides d'alors, Serigne Saliou Mbacké, Cheikhna Sadibou, souligne qu'elle vise à éclairer la voie du mouridisme, sa doctrine et les enseignements de Serigne Touba.

Ses ouvrages édités en arabe, français et anglais sont constitués majoritairement d'actes de colloques et autres conférences prononcés lors des grandes rencontres religieuses telles que le Magal de Touba et autres symposiums organisés par la confrérie mouride.

"Toutes les conférences prononcées durant le Magal de Touba par exemple sont consignées dans des ouvrages pour une large diffusion. Il en est de même avec un livre qui parle du rôle des femmes dans la mouridiyya, issu d'une conférence du Magal de 2021.

L'Association des écrivains de la mouridiyya a à son actif une centaine de publications dans son catalogue présenté cette année lors de la foire du livre qu'elle organise, a-t-on appris de son vice-président, Diao Faye, se félicitant également des thèses, des mémoires et autres travaux scientifiques réalisés sur le mouridisme et son fondateur.