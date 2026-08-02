Sénégal: A Darou Marnane, l'hospitalité mouride se déploie dans les moindres détails

Touba — A quarante-huit heures du Grand Magal de Touba, la résidence de Darou Marnane se prépare à accueillir les hôtes officiels de la cité religieuse, avec un dispositif exceptionnel pour garantir leur confort et leur sécurité, a constaté un reporter de l'APS.

Hébergement, restauration, sécurité et assistance médicale sont assurés par des centaines de bénévoles des "dahira Moukhadimatoul Khidma" et "Wilaya", mobilisés pour offrir aux autorités religieuses, diplomates, représentants de l'État et délégations étrangères, un séjour conforme à la tradition d'hospitalité mouride.

Immersion dans les coulisses d'une organisation discrète, mais essentielle, alors qu'à deux jours du Grand Magal, les rues de la ville sainte s'animent déjà en ce vendredi matin.

Des véhicules venus de plusieurs régions du Sénégal et de pays voisins affluent aux abords de la résidence Darou Marnane, où un ballet parfaitement orchestré s'active derrière le portail principal pour accueillir les hôtes du Grand Magal.

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Les premières délégations officielles arrivent à la résidence Darou Marnane où guides religieux, diplomates, représentants de l'État et invités étrangers franchissent les points de contrôle avant d'être conduits vers leurs appartements.

À l'entrée, les agents de sécurité filtrent méthodiquement les accès ; chaque hôte étant identifié et muni d'un badge personnalisé. Les éléments du GIGN, du BIP, de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers assurent une veille permanente. Dans les couloirs climatisés, des bénévoles accueillent les arrivants avec le sourire, les accompagnent jusqu'à leurs chambres et répondent à leurs premières sollicitations.

L'organisation de l'accueil et de l'hébergement des délégations officielles du Grand Magal est confiée à "Moukhadimatoul Khidma", composante du Comité d'organisation du Grand Magal. "Notre mission est d'accueillir les invités de Serigne Touba et de leur offrir les meilleures conditions de séjour, de leur arrivée jusqu'à leur départ", explique Ibrahima Tine, membre de cette structure.

Selon lui, Darou Marnane n'est qu'un maillon d'un vaste d'un dispositif plus large comprenant aussi la résidence située en face de la Grande Mosquée et celle de l'Héliport. "Ici seulement, plus de 300 personnes sont déjà enregistrées. Lorsque les capacités d'accueil sont dépassées, nous sollicitons des maisons mises gracieusement à disposition par des particuliers afin que personne ne manque d'un hébergement convenable", précise-t-il.

Des invités venus du Sénégal et de l'étranger

"Nous recevons des chefs religieux de toutes les confréries, des ambassadeurs, des délégations étrangères, des autorités administratives, des médecins militaires, des forces de défense et de sécurité ainsi que plusieurs partenaires institutionnels", détaille-t-il.

Chaque délégation est installée dans un espace spécifique pour préserver sa tranquillité et faciliter son séjour. Au restaurant, les bénévoles s'activent : dans la grande salle de restauration, les membres du "dahira Wilaya", reconnaissables à leurs tenues bleues, mettent la dernière main aux préparatifs.

Les tables sont soigneusement dressées et les salles climatisées prêtes à accueillir les convives, tandis que dans les cuisines, les équipes s'affairent autour des marmites, contrôlent les stocks et préparent les plateaux destinés aux invités. Le "dahira Wilaya", chargé du "Berndé", cette tradition mouride d'hospitalité consistant à assurer la restauration des hôtes durant le Magal, met la dernière main aux préparatifs.

"Dieu nous a accordé la grâce de servir les invités de Serigne Touba. Notre rôle est de leur offrir des repas de qualité dans les meilleures conditions possibles ", explique Serigne Mbacké Niasse, responsable de cette organisation.

Près de 400 bénévoles sont mobilisés pour assurer la restauration des hôtes du Grand Magal, répartis entre quatre cuisines, le service en salle, l'intendance, la logistique, la sécurité alimentaire et la coordination générale.

Les journées commencent bien avant l'aube à Darou Marnane où dès 4 heures du matin, les équipes préparent le petit-déjeuner. Ensuite, avant d'enchaîner avec le déjeuner et le dîner. "Pendant les jours de forte affluence, le service se poursuit jusque tard dans la nuit afin que chaque nouvel arrivant puisse être restauré immédiatement ", explique-M. Niass.

Selon lui, jusqu'à 450 repas sont servis quotidiennement lors des pics du Magal., grâce à des équipements isothermes qui permettent la qualité des plats jusqu'à leur distribution.

L'organisation à Darou Marnane ne se limite ni à l'hébergement ni à la restauration. Chaque besoin fait l'objet d'une coordination permanente entre les différentes commissions. Dès l'arrivée d'un invité arrive, les équipes de l'hébergement alertent celles de la restauration pour qu'un repas lui soit servi selon l'heure.

En cas de malaise, des médecins interviennent immédiatement." Si un hôte présente un problème de santé, nous l'accompagnons immédiatement vers les équipes médicales et nous veillons à ce qu'il bénéficie d'une prise en charge complète ", assure Ibrahima Tine.

Une sécurité renforcée

Compte tenu de la présence de nombreuses personnalités religieuses et institutionnelles, la sécurité figure parmi les priorités de l'organisation. Chaque accès est contrôlé, chaque badge vérifié et même les organisateurs ne circulent qu'après identification. "Le GIGN, le BIP et les autres forces de sécurité travaillent en parfaite coordination avec nos équipes. Leur présence rassure tout le monde", souligne Ibrahima Tine.

Des escortes motorisées accompagnent les délégations lorsque nécessaire. Pour les centaines de bénévoles mobilisés, cette mission dépasse largement le cadre organisationnel. "Accueillir un invité de Serigne Touba constitue pour nous un immense honneur. C'est une oeuvre de foi, de gratitude et de service envers le fondateur du mouridisme ", confie-t-il.

Même son de cloche chez Serigne Mbacké Niasse, qui souligne que les bénévoles viennent de Touba, de Dakar, de Thiès, mais aussi d'Europe et des États-Unis. Restaurateurs, pâtissiers, logisticiens ou chefs d'entreprise dans leur vie professionnelle, ils mettent leurs compétences au service exclusif de Serigne Touba, durant le Magal.

À Darou Marnane, l'hospitalité dépasse la simple logistique. Elle incarne une conception du service profondément enracinée dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Derrière chaque chambre préparée, chaque repas servi et chaque invité accompagné, des centaines de bénévoles oeuvrent avec discrétion pour perpétuer l'une des traditions les plus marquantes du Grand Magal de Touba : accueillir l'hôte comme un invité de Serigne Touba lui-même.