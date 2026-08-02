Sénégal: Awa Marie Coll Seck, un modèle de réussite fondé sur l'excellence, la solidarité et le sens du service (universitaire)

Dakar — Le choix du professeur Awa Marie Coll Seck comme marraine de la 60e édition du Concours général n'a pas seulement honoré une brillante scientifique, mais offre aux élèves un modèle de réussite fondé sur l'excellence, le respect, la solidarité et le sens du service, a témoigné son collègue et ancien étudiant, Papa Salif Sow.

"Professeure de médecine, ancienne ministre de la Santé, ancienne haute responsable de l'ONUSIDA, ancienne Directrice exécutive du Partenariat Roll Back Malaria et actuelle présidente de Galien Africa, Awa Marie Coll Seck a porté la voix du Sénégal sur les plus grandes scènes de la santé mondiale", a-t-il notamment écrit dans son texte d'hommage.

Le professeur Papa Salif Sow a levé le voile sur le parcours académique et professionnel de l'ancienne ministre de la Santé qui donne l'exemple d'une "vie d'excellence, de service et de transmission", en parfaite cohérence avec "les valeurs que l'école sénégalaise souhaite transmettre à sa jeunesse".

Il a présenté la marraine comme "un maître au sens le plus noble du terme", qui a marqué plusieurs générations de médecins par son enseignement, son exigence scientifique et son engagement humaniste.

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Le professeur Sow rappelle avoir bénéficié, dès ses années d'étudiant en médecine et d'interne des hôpitaux de Dakar, de l'encadrement du professeur Awa Marie Coll Seck au service des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fann.

"Sa simplicité, son intégrité et son patriotisme constituent les traits les plus marquants de sa personnalité", selon ce spécialiste des maladies infectieuses, notant que madame Seck a toujours mis son expertise au service du Sénégal et du continent africain.

Selon lui, elle a toujours défendu une conception de la médecine fondée sur "la rigueur scientifique, l'humilité, la compassion et le sens du devoir".

"Le professeur Awa Marie Coll Seck montre qu'il est possible d'exceller dans les études, de servir son pays, de rayonner dans le monde, de rester humble et de transmettre aux générations suivantes", a-t-il ajouté.

Au regard de toutes ces considérations, Papa Salif Sow a estimé que le choix faisant du Pr Awa Marie Coll Seck la marraine de l'édition 2026 du Concours général est "en parfaite cohérence" avec le thème cette année : "le Sénégal à l'heure des JOJ 2026 : refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques".