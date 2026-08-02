Sénégal: Magal de Touba - La Grande Mosquée prise d'assaut par les fidèles pour la prière du vendredi

- Une marée humaine a convergé, vendredi, vers la Grande Mosquée de Touba où des dizaines de milliers de fidèles ont accompli la grande prière de "Al-Joumou'ah", dans une ambiance de ferveur religieuse et de recueillement, à moins de 48 heures du Magal, prévu ce dimanche.

La prière a été dirigée par Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké, devant une assistance impressionnante composée de pèlerins venus de toutes les régions du Sénégal ainsi que de plusieurs pays et de la diaspora.

Très tôt dans la matinée, les principaux axes menant à la Grande Mosquée étaient noirs de monde. Hommes, femmes et jeunes convergeaient vers ce haut lieu de culte, tandis que les forces de sécurité et les volontaires facilitaient la circulation des fidèles.

L'intérieur de la mosquée s'est rapidement rempli, obligeant des milliers de fidèles à accomplir la prière sur les esplanades et aux alentours de l'édifice, dans un silence interrompu souvent par les invocations et les sermons.

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"Chaque année, je fais le déplacement pour vivre cette prière à Touba. C'est un moment de paix intérieure et de renforcement de ma foi", a confié un pèlerin rencontré aux abords de la mosquée.

Fallou Niang estime de son côté que la participation à cette prière, quelques heures avant le Grand Magal, "est une immense grâce". Il a notamment prié pour la paix, la stabilité du Sénégal et l'unité de la communauté musulmane.

Pour de nombreux pèlerins, la grande prière du vendredi revêt une portée spirituelle particulière. Elle constitue une étape importante du pèlerinage avant la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur de la confrérie mouride.

Véritable joyau architectural et symbole du patrimoine religieux et culturel du Sénégal, la Grande Mosquée de Touba demeure l'un des sites les plus emblématiques du pays.

A l'approche du Grand Magal, elle accueille chaque année des centaines de milliers de fidèles venus se recueillir, prier et réaffirmer leur attachement aux enseignements du fondateur du mouridisme.

A mesure que le Grand Magal approche, des pèlerins affluent, pendant ce temps, les dispositifs organisationnels montent progressivement en puissance pour assurer le bon déroulement de cet important rassemblement religieux.