Sénégal: Magal de Touba - La Police nationale déploie un important dispositif sécuritaire

31 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — La Police nationale a déployé un important dispositif sécuritaire à Touba (centre), avec une forte présence de ses éléments sur le terrain, afin d'assurer la sécurité des millions de pèlerins et de leurs biens, lors du Magal prévu ce dimanche 2 août, a appris l'APS.

Le directeur de la Sécurité publique, le Commissaire divisionnaire de police Ndiarra Sène, s'est rendu jeudi à Touba pour s'assurer de l'état de préparation du dispositif, indique un communiqué de la Police nationale.

Le document ajoute qu'il a présidé dans l'après-midi, une réunion stratégique au Commissariat spécial de Touba avec les responsables des services engagés dans la sécurisation du Grand Magal, avant d'effectuer une tournée de reconnaissance auprès des différents postes avancés de la police.

Cette visite avait pour objectif de renforcer la coordination des opérations et d'évaluer les mesures mises en place sur le terrain en perspective de ce grand rassemblement religieux, précise la même source.

La Police nationale réaffirme, à travers ce dispositif d'envergure, sa détermination à assurer la sécurité des pèlerins, à protéger leurs biens et à garantir le bon déroulement du Grand Magal de Touba 2026, avant, pendant et après l'événement.

Lire l'article original sur APS.

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