Tunisie: Kaïs Saïed présente ses condoléances à Abdelmadjid Tebboune après le drame de Boumerdès

31 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu par téléphone, vendredi après-midi, avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, à la suite du tragique accident survenu dans la matinée dans la wilaya de Boumerdès.

Au cours de cet entretien, le chef de l'État a présenté, au nom de la Tunisie, ses plus sincères condoléances au président algérien ainsi qu'au peuple algérien frère, à la suite de ce drame qui a fait de nombreuses victimes.

Kaïs Saïed a également exprimé ses voeux de prompt rétablissement aux personnes blessées, priant pour le repos des âmes des victimes et adressant un message de solidarité aux familles endeuillées.

Cette conversation a, par ailleurs, été l'occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer la solidité des relations fraternelles unissant la Tunisie et l'Algérie ainsi que leurs peuples.

Ils ont souligné leur volonté commune de poursuivre le renforcement et le développement de cette coopération privilégiée dans l'ensemble des domaines d'intérêt commun.

 

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