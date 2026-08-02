Tunisie: Hammamet dévoile les secrets de son festival à travers une exposition exceptionnelle

Le comité d'organisation de la 60e édition du Festival international de Hammamet (FIH) a annoncé l'ouverture, vendredi soir, d'une exposition documentaire et numérique intitulée « Une mémoire vivante », marquant le 62e anniversaire de la création de cet événement culturel majeur en Tunisie.

L'inauguration de cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 2 août 2026, est prévue à 21h30 au Centre culturel international de Hammamet (CCIH - Dar Sebastian). Cette date et cet horaire coïncident avec le 62e anniversaire de l'inauguration du théâtre de plein air de la ville par le premier président de la République, Habib Bourguiba, le 31 juillet 1964.

Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations de la 60e édition du FIH qui se déroule du 11 juillet au 13 août. Placée sous le slogan « Endless Memories », cette édition propose 32 spectacles en provenance de 12 pays (Tunisie, Liban, Palestine, États-Unis, Mali, Espagne, Portugal, Cuba, Turquie, Maroc, Algérie et Italie).

L'histoire du festival a été marquée par l'annulation des sessions de 2020 et 2021 (tenues dans un format national) en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

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Selon un communiqué du festival publié jeudi soir, le parcours de l'exposition s'articule autour de dix tableaux numériques qui retracent l'évolution architecturale et artistique du site, reliant la ville de Hammamet, son théâtre et la villa Dar Sebastian. L'événement propose une rétrospective historique à travers les affiches officielles des soixante éditions, tout en dédiant une section spécifique au public à travers des documents d'archives visuels.

Le contenu intègre également une documentation sur l'histoire de la construction du théâtre, ainsi qu'un hommage aux directeurs successifs de l'institution. Un espace y est réservé pour mettre en avant le rôle de la Télévision tunisienne (Al Watania), qui célèbre également ses soixante ans, à travers la présentation d'archives audiovisuelles inédites.

L'exposition fait écho à une initiative similaire menée en 2024 où le festival avait organisé une installation éphémère intitulée « Un lieu, un festival, un sens » dans les jardins du Centre, combinant projections de mapping, créations visuelles et affiches rares. Le festival avait alors célébré sa 60e édition du 5 juillet au 3 août.

Dar Sebastian, lieu central de cette commémoration, rappelle à cette occasion le passage de plusieurs figures historiques, politiques et artistiques internationales, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, la cantatrice égyptienne Oum Kalthoum ou encore le musicien libanais Ziad Rahbani.

Le théâtre de plein air de Hammamet, doté de 1 100 places et dominant la mer, a été réalisé entre 1962 et 1964 par l'Atelier d'architecture et d'urbanisme (AUA). Son architecture puise ses racines dans les conceptions antiques du théâtre en rond. Il prend place au milieu du domaine qui fut, dans les années 1920, la propriété de Georges Sebastian, un fortuné citoyen roumain installé dans la cité balnéaire.

La toute première édition du festival avait été lancée le soir du 31 juillet 1964 avec la pièce de théâtre interarabe « Othello », mise en scène par Aly Ben Ayed. Cette édition 2026 marque ainsi les 62 ans d'existence de cet amphithéâtre iconique.