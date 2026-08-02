Tunisie: CAB / Dettes à honorer - La solidarité s'organise

C'est sous le slogan de «Solidarité tous azimuts» que la campagne de collecte de fonds est ouverte aux supporters cabistes.

En effet, le comité directeur provisoire a mis à la disposition des fans désireux d'apporter leurs contributions financières pour résoudre les problèmes de dettes, des cartes de 10, 20, 50 et 100 dinars que l'on peut se procurer au siège du Club et à la boutique cabiste. Pendant ce temps, les Cabistes poursuivent leur préparation au complexe sportif d'Aïn Draham dans les hauteurs de Khroumirie, un lieu idéal pour se remettre à jour sur le double plan physique et technique.

Les Cadets B reprennent

Il s'agit d'une véritable révolution que l'on observe au niveau du cadre technique. En effet, après la désignation des différentes équipes techniques, en senior, Élites et junior, voilà que les responsables cabistes viennent de mettre à la tête des Cadets B, l'entraîneur Wael Hakem, Hassan Chérif comme entraîneur-adjoint et Amine Maâlaoui, entraîneur des gardiens. Dans cette catégorie, ils sont 32 joueurs à avoir rejoint le Stade 15-Octobre récemment. Bon retour à tous!

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Un calendrier équilibré !

À la lecture du tirage du calendrier du championnat national version 2026-2927, la formule retenue semble satisfaire les supporters cabistes qui pensent qu'il y a un certain équilibre dans la répartition des journées à disputer. Espérons que cette satisfaction relative sera concrétisée dans la réalité c'est-à-dire sur le terrain...