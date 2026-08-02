Togo: Golfe 4 lance l'élaboration de son PDC

31 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Se doter d'une vision claire de son développement constitue encore un défi pour les collectivités territoriales. Le Plan de développement communal (PDC), véritable feuille de route des municipalités, reste absent dans nombre des 117 communes du pays.

Golfe 4, dirigée depuis 2019 par l'opposant Jean-Pierre Fabre (ANC), entend combler ce retard en lançant l'élaboration de son PDC.

Les travaux préparatoires sont déjà engagés, avec la collecte des données comme première étape déterminante. « À travers cette initiative, les autorités communales réaffirment leur volonté d'inscrire le développement du Golfe 4 dans une démarche participative, rigoureuse et durable », souligne le maire.

Le PDC permet à chaque commune d'identifier ses potentialités, de définir ses priorités et de programmer ses investissements pour les années à venir. Il constitue un outil essentiel de gouvernance locale et de développement.

À Lomé, certaines communes, dont Golfe 1, Golfe 2 et Golfe 5, disposent déjà de leur PDC. Golfe 4 espère désormais rejoindre cette dynamique.

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