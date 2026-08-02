Togo: L'Assemblée est un espace qui appartient à tous

31 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le temps d'une matinée, l'hémicycle de l'Assemblée nationale a résonné d'autres voix que celles des députés. Des rires, des questions, des yeux grands ouverts.

Le Parlement a reçu une centaine d'enfants pour une visite pas comme les autres : une plongée au coeur de la République, en plein coeur des vacances scolaires. Détails à lire vendredi dans La Nouvelle République.

Installés dans les travées habituellement réservées aux élus, les jeunes visiteurs ont pu découvrir les coulisses du travail parlementaire, poser leurs questions sur le fonctionnement des institutions et, le temps d'un instant, se glisser dans la peau des députés qui votent les lois du pays.

Ce type d'initiative, qui s'inscrit dans une démarche de pédagogie civique, vise à familiariser très tôt les jeunes avec le fonctionnement de leurs institutions démocratiques et à éveiller leur curiosité pour la vie publique, loin de l'image parfois abstraite qu'ils peuvent en avoir.

Une manière, aussi, de rappeler que l'Assemblée nationale n'est pas seulement un lieu de débats politiques, mais un espace qui appartient à tous les citoyens, petits et grands.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.