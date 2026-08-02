Togo: L'Assemblée est un espace qui appartient à tous

Le temps d'une matinée, l'hémicycle de l'Assemblée nationale a résonné d'autres voix que celles des députés. Des rires, des questions, des yeux grands ouverts.

Le Parlement a reçu une centaine d'enfants pour une visite pas comme les autres : une plongée au coeur de la République, en plein coeur des vacances scolaires. Détails à lire vendredi dans La Nouvelle République.

Installés dans les travées habituellement réservées aux élus, les jeunes visiteurs ont pu découvrir les coulisses du travail parlementaire, poser leurs questions sur le fonctionnement des institutions et, le temps d'un instant, se glisser dans la peau des députés qui votent les lois du pays.

Ce type d'initiative, qui s'inscrit dans une démarche de pédagogie civique, vise à familiariser très tôt les jeunes avec le fonctionnement de leurs institutions démocratiques et à éveiller leur curiosité pour la vie publique, loin de l'image parfois abstraite qu'ils peuvent en avoir.

Une manière, aussi, de rappeler que l'Assemblée nationale n'est pas seulement un lieu de débats politiques, mais un espace qui appartient à tous les citoyens, petits et grands.