Afrique de l'Est: Le Soudan condamne l'attaque perfide visant le port de Damiette en Égypte

- Le Gouvernement du Soudan a condamné jeudi, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'attaque perfide qui a visé le port de Damiette, en République arabe d'Égypte, moyennant un drone, ce qui a entraîné le ciblage de deux navires, en qualifiant cet acte d'hostile et rejetable, de violation du droit international et de menace grave pour la sécurité, la sûreté et la stabilité de la région.

Le gouvernement de la République du Soudan affirme sa pleine solidarité et son soutien à la République arabe d'Égypte face à tout ce qui vise sa sécurité et sa stabilité ou porte atteinte à sa souveraineté et à l'intégrité de son territoire, et souligne que toute menace à la sécurité de l'Égypte constitue une menace pour la sécurité régionale toute entière.

Le gouvernement de la République du Soudan réitère son appel au respect de la souveraineté des États et à s'abstenir de viser les installations civiles et les infrastructures vitales ou de mettre en danger la sécurité de la navigation internationale, ce qui contribue au maintien de la paix et de la sécurité régionales et internationales.