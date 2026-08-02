Afrique de l'Est: Le Soudan signe un accord dans le domaine d'intelligence artificielle

31 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- La République du Soudan a signé ce vendredi un accord sur la création de l'Organisation mondiale pour la coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle, devenant ainsi l'un des pays fondateurs de cette organisation internationale dont la création a été officiellement annoncée le 17 juillet dernier.

Le Soudan était représenté lors de la cérémonie de signature, qui a eu lieu au siège du ministère chinois des Affaires étrangères à Pékin, par l'ambassadeur Omar Issa Ahmed, ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République populaire de Chine, qui a signé le document fondateur de l'organisation au nom du gouvernement soudanais.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de M. Liu Bin, assistant du ministre chinois des Affaires étrangères. Lors de cette session, Brunei Darussalam, le Vietnam, l'Iran et le Togo ont également rejoint les pays fondateurs, faisant ainsi passer à 35 Etats, le nombre total de pays fondateurs de l'organisation.

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Dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur Omar Issa Ahmed a exprimé l'appréciation du Soudan envers la République populaire de Chine pour son initiative visant à créer la première organisation internationale spécialisée dans le renforcement de la coopération mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Lire l'article original sur SNA.

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