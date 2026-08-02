Soudan: Le Premier ministre préside la réunion pour la réussite de la saison agricole d'été dans le domaine agricole Al-Gezira

31 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum, 31 Juillet 2026 (SUNA) - Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a présidé aujourd'hui à Khartoum la réunion élargie qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de la Culture et de l'Information, des Finances, de l'Agriculture et de l'Irrigation, de la richesse animale et de la Pêche, ainsi que le représentant spécial du Premier ministre, Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Sadeq Al-Hafyan, le conseiller du Premier ministre Nizar Abdalla Mohamed, le gouverneur de la Banque centrale du Soudan et le gouverneur du domaine agricole Al-Gezira.

Dans une déclaration à la presse, le gouverneur du domaine agricole Al-Gezira, ingénieur Ibrahim Moustafa, a dit que le développement du projet Al-Gezira figurait à la tête des priorités du président du Conseil de souveraineté et du Premier ministre du gouvernement de l'Espoir, soulignant l'importance de la production et de l'augmentation des recettes du projet pour l'amélioration et le développement.

Le gouverneur du domaine agricole Al-Gezira a précisé que la réunion avait porté sur la fourniture des moyens nécessaires pour la réussite de la saison agricole d'été du projet Al-Gezira.

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Il a ajouté que la réunion avait insisté sur la nécessité de fournir tous les moyens nécessaires à la saison estivale, en particulier l'approvisionnement en produits pétroliers destinés aux opérations d'irrigation du projet Al-Gezira.

L'ingénieur Ibrahim Moustafa a indiqué que le ministère des Finances et la Banque centrale du Soudan ont indiqué, lors de la réunion, leur disposition à mettre en oeuvre un plan d'urgence pour assurer le bon déroulement de la saison agricole estivale du projet Al-Gezira.

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