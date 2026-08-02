Maroc: El Jadida - Signature du roman « Al Houfra » de l'écrivain Driss Roukhe

revue litteraire

Le Théâtre de la Cité portugaise à El Jadida a accueilli, mercredi, une rencontre consacrée à la présentation et à la signature du roman « Al Houfra » du réalisateur, acteur et écrivain Driss Roukhe.

Publié par l'imprimerie et papeterie « Bilal », ce nouveau roman de 209 pages s'inscrit dans le prolongement de la précédente expérience littéraire de l'auteur, « Ridaa Annisyane », qui explorait les frontières de l'autobiographie.

Le nouvel ouvrage se distingue, quant à lui, par une construction artistique plus audacieuse et une approche plus approfondie des questions existentielles et psychologiques, témoignant d'une évolution notable de la vision de l'auteur, qui fait du récit un outil d'analyse et de réflexion.

L'intrigue se déroule sur un temps narratif resserré, limité à une seule nuit dans la ville de Meknès. La protagoniste, Souad, décide de quitter son domicile et s'engage dans un parcours qui paraît, à première vue, ordinaire, avant de se transformer en une trajectoire existentielle complexe, où les destins individuels se mêlent aux profondes mutations que connaît la ville.

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Organisée par l'Association du ciné-club d'El Jadida, en collaboration avec la direction provinciale de la Culture d'El Jadida et de Sidi Bennour et l'administration du Théâtre de la Cité portugaise, cette manifestation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Culture-.

La rencontre, qui a offert un espace d'échange direct autour du cinéma et de l'écriture, a également été marquée par la projection et la discussion du film « Jrada Malha », premier long métrage de fiction réalisé par Driss Roukhe.

Cette oeuvre aborde des questions sociales et humaines à travers une approche esthétique qui fait du cinéma un miroir de la réalité. La projection a également permis au public de découvrir les coulisses du film, les conditions de sa production ainsi que les choix artistiques et esthétiques ayant présidé à sa réalisation.

Dans une déclaration à la MAP, Driss Roukhe s'est dit heureux de signer son nouveau roman et d'échanger avec le public d'El Jadida à l'occasion d'une rencontre réunissant littérature et cinéma.

La projection du film et la signature du roman s'inscrivent dans une démarche visant à ouvrir un débat vivant et direct autour de l'expérience créative et de la complémentarité entre les différentes formes d'expression artistique, a-t-il indiqué.

Il a également souligné l'importance de telles initiatives culturelles, qui permettent de jeter des passerelles entre les créateurs et les différents publics à travers les villes du Royaume, saluant, par la même occasion, la valeur historique et artistique du Théâtre de la Cité portugaise ayant abrité cette rencontre.

De son côté, le président de l'Association du ciné-club d'El Jadida, Nabil El Bellouti, a relevé dans une déclaration similaire, que la présentation et la signature de cette oeuvre littéraire dans la ville revêtent une importance particulière, puisqu'elles coïncident avec les célébrations du peuple marocain à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Il a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme annuel du ciné-club, qui vise à encourager le débat autour des productions marocaines et à créer des espaces de communication directe entre le public et les créateurs.

M. El Bellouti a, en outre, mis en avant le rôle de l'art et de la littérature dans le renforcement du rayonnement culturel de la ville d'El Jadida et dans la consolidation des valeurs de citoyenneté et d'appartenance.

Né en 1968 à Meknès, Driss Roukhe est un réalisateur, acteur et écrivain marocain qui s'est consacré, dès son jeune âge, à l'écriture, à l'adaptation et à la mise en scène de plusieurs pièces de théâtre avec la troupe « Masrah Assabaa ».

Il a également participé à plusieurs films, dont « Babel » et « Salha », ainsi qu'à de nombreuses productions marocaines et internationales. Il a entamé sa carrière de réalisateur avec la sitcom « Yak Hna Jirane ».