Algérie: Le président de la République reçoit les condoléances de son frère le Président tunisien

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, vendredi, un appel téléphonique de son frère, le président de la République tunisienne, pays frère, M. Kaïs Saïed, qui lui a présenté, ainsi qu'au peuple algérien, ses sincères condoléances, suite au tragique accident, survenu dans la wilaya de Boumerdès, ayant coûté la vie à plusieurs citoyens, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère, le président de la République tunisienne, pays frère, M. Kaïs Saïed, qui lui a présenté, ainsi qu'au peuple algérien, ses sincères condoléances, suite au tragique accident, ayant coûté la vie à plusieurs Algériens en ce jour", lit-on dans le communiqué.

Les deux Présidents ont évoqué "les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays frères et voisins, souhaitant, au terme de leur entretien téléphonique, bien-être, prospérité et progrès aux deux peuples algérien et tunisien", ajoute le communiqué.

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"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses remerciements à son frère Kaïs Saïed, pour ses nobles sentiments, souhaitant davantage de progrès et de prospérité à la Tunisie, pays frère et à son peuple", conclut le communiqué.