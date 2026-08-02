ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, vendredi, ses sincères condoléances et exprimé ses profonds sentiments de compassion à la famille du moudjahid Fodil Bensalem, dit "Si Noureddine", suite à son décès.

"C'est avec un coeur accablé par la douleur et la tristesse que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appris la nouvelle du décès du vaillant moudjahid, Fodil Bensalem, dit « "Si Noureddine" », membre du Conseil national de la Révolution algérienne et l'un des fondateurs et militants de la Fédération du Front de libération nationale (FLN) en France qui s'est distingué par son héroïsme et son dévouement dans la défense du pays", lit-on dans le message de condoléances du président de la République.

Le regretté a également "contribué à porter le combat en territoire ennemi, inscrivant son nom dans les pages honorables du parcours de la Glorieuse Révolution de libération nationale", a ajouté le président de la République.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En cette douloureuse épreuve, le président de la République présente à la famille du défunt, ainsi qu'à toute la famille révolutionnaire, ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion, Priant Allah Tout-Puissant d'entourer le regretté de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort. « A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons »".