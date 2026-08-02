Afrique: Ceuta, la frontière où se joue la nouvelle géopolitique des migrations

L'image de dizaines de milliers de personnes convergeant vers Ceuta restera sans doute comme l'un des événements migratoires les plus marquants de ces dernières années. Au-delà du choc des images, cette crise nous oblige à dépasser les analyses simplistes qui opposent uniquement sécurité et migration.

Ce qui s'est produit à Ceuta s'inscrit dans une équation géopolitique complexe où les intérêts du Maroc, de l'Espagne et de l'Union européenne se croisent. La frontière de Ceuta n'est pas seulement une limite territoriale : elle est devenue un espace où s'entremêlent souveraineté, diplomatie, sécurité, coopération économique et mobilité humaine.

Une tragédie humaine

Réduire cette crise à un simple «assaut migratoire » serait une erreur d'analyse. De la même manière, l'expliquer uniquement par un différend politique entre Rabat et Madrid serait tout aussi réducteur. La réalité est plus complexe.

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D'abord, cette crise intervient dans un contexte où la coopération migratoire est devenue un élément essentiel des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Les États savent aujourd'hui que la maîtrise des flux migratoires constitue un enjeu stratégique majeur.

Ensuite, les facteurs structurels demeurent. Le chômage des jeunes, les inégalités sociales, la précarité, le changement climatique dans certaines régions et l'absence de perspectives continuent d'alimenter le désir de départ. À cela s'ajoute l'action des réseaux criminels de passeurs qui exploitent les failles du système et diffusent des informations susceptibles d'encourager les traversées.

Cette crise révèle également une contradiction profonde des politiques migratoires européennes. L'Europe réclame un contrôle renforcé des frontières extérieures tout en ayant besoin, dans plusieurs secteurs, d'une main-d'oeuvre étrangère. Cette tension entretient une pression permanente sur les pays de transit.

L'une des grandes leçons de Ceuta est que la migration est désormais un enjeu de puissance. Elle n'est plus seulement une question humanitaire ou sécuritaire ; elle est devenue un facteur des relations internationales, au même titre que l'énergie, le commerce ou la sécurité.

Les réponses exclusivement sécuritaires ont montré leurs limites. Elles déplacent souvent les routes migratoires sans faire disparaître les causes profondes des départs.

Il est donc temps de changer de paradigme. Une stratégie durable devrait reposer sur cinq piliers : une coopération politique fondée sur la confiance entre le Maroc, l'Espagne et l'Union européenne ; une lutte déterminée contre les réseaux criminels ; l'ouverture de voies de migration régulière répondant aux besoins économiques ; des investissements massifs dans l'emploi et la formation des jeunes ; enfin, une gouvernance des migrations qui place la dignité humaine au coeur des politiques publiques.

Ceuta rappelle une évidence souvent oubliée: aucune frontière ne peut être durablement sécurisée lorsque l'espérance disparaît de l'autre côté. La stabilité des frontières dépend aussi de la stabilité des sociétés. Tant que les politiques migratoires resteront essentiellement réactives, les crises se répéteront. L'avenir exige une vision commune où la mobilité humaine est pensée non comme une menace permanente, mais comme une réalité à gouverner avec responsabilité, solidarité et lucidité.

Boubacar Seye - Chercheur -consultant en migrations internationales

Président d'horizon Sans Frontières