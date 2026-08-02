Congo-Kinshasa: Des campagnes de dépistage de la tension et de la glycémie lancées à Mbuji-Mayi et Kindu

Huit sites des prélèvements gratuits de la tension artérielle et de la glycémie ont ouvert ce vendredi 31 juillet à travers la ville de Mbuji-Mayi, au Kasaï-Oriental.

Selon l'ordre national des infirmiers du Congo (ONIC) de cette ville, cette action de proximité avait pour objectif de faire un dépistage massif de ces deux maladies en progression dans la province.

A l'occasion de la célébration de ses dix ans d'existence en République démocratique du Congo, l'ordre espère par cette activité mettre en lumière le rôle des infirmiers dans le secteur médical.

" En tant qu'infirmier, nous avons quatre responsabilités. Administrer les soins, la promotion de la santé, la prévention des maladies, la réhabilitation de la santé et aussi l'enseignement et les recherches scientifiques. Notre population attend beaucoup de nous", explique Henriette Misenga, présidente de l'ONIC-Kasaï-Oriental.

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Célébration au Maniema

Les membres de l'ONIC se sont positionnés dans plusieurs points chauds de Kindu pour rendre ces services à la communauté.

C'est notamment dans les marchés, au cabinet du gouvernorat, mosquée centrale et à l'hôpital de l'aéroport. Une occasion pour les habitants et les passants de connaître de leur état de santé sans pour autant dépenser de fortes sommes.

" La tension, on la fait gratuitement, mais la glycémie, nous la faisons payer à 5000 francs parce que nous devons nous procurer des bandelettes qu'on utilise. Par jour, nous avons 10 à 20 personnes qui viennent et nous comprenons que c'est un problème dans la communauté " rapporte docteur Kong Many, médecins dans un hôpital à kindu.

Pour les bénéficiaires, ce type d'activité devrait être organisé régulièrement afin d'aider les plus démunis à prévenir certaines maladies parfois évitables si découverts tôt.