Maroc: Près de 49.000 migrants en situation irrégulière seraient entrés à Ceuta depuis le Maroc en 24 heures

MADRID — Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé vendredi que ses estimations indiquent la traversée d'environ 49.000 migrants du Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta au cours des dernières 24 heures, dans une évolution sans précédent qui illustre l'intensification des flux migratoires irréguliers au départ des côtes marocaines.

Cité par des sources médiatiques, le ministère espagnol a expliqué que ces estimations s'inscrivent dans un contexte de flux continus de migrants par voie maritime et à travers les zones frontalières, constituant la plus grande vague que Ceuta ait connue depuis des années.

Cette situation place les autorités espagnoles face à des défis croissants pour la gestion des frontières et la prise en charge des répercussions humanitaires et sécuritaires de cet afflux massif.

Dans ce contexte, les autorités locales de Ceuta ont mis en garde contre une détérioration de la situation dans la ville. Le président du gouvernement de Ceuta, Juan Jesus Vivas, a déclaré que la ville fait face à une "situation d'urgence humanitaire et sociale totale".

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Il a expliqué que les centres d'accueil des migrants ont atteint leur capacité maximale et ne sont plus en mesure d'accueillir de nouveaux arrivants.

M. Vivas a ajouté que le rythme des arrivées de migrants ces derniers jours a imposé des pressions sans précédent sur les structures d'hébergement, les services essentiels et les forces de sécurité, alors que les autorités locales peinent à contenir les répercussions de ces flux migratoires continus en provenance du Maroc.

Parallèlement, des images diffusées par des médias espagnols ont montré des centaines de migrants marocains arrivant à Ceuta à la nage, tandis que d'autres ont réussi à franchir les zones frontalières, illustrant l'ampleur de la pression continue à laquelle la ville est confrontée, avec la multiplication des tentatives de passage au cours des dernières heures.

La vague de migration irrégulière ne s'est pas limitée à Ceuta. La ville de Melilla a également connu, au cours des dernières heures, d'importantes tentatives de franchissement depuis le Maroc, poussant les autorités espagnoles à renforcer leur dispositif de sécurité et à durcir les mesures de contrôle le long du périmètre des deux enclaves espagnoles, en prévision de la poursuite de l'afflux de migrants.

Cette escalade confirme la forte pression exercée par les vagues de migration irrégulière en provenance du Maroc sur les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dans un contexte de flux continus de migrants qui entraînent une charge croissante sur les capacités d'accueil, d'hébergement et les services essentiels, ainsi que des défis sécuritaires et logistiques pour les autorités espagnoles.