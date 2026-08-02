Afrique: L'Algérie boucle sa participation avec trois nouvelles médailles

31 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Médailles

Alger — La sélection algérienne de tennis de table a bouclé sa participation à la Coupe d'Afrique des jeunes 2026, disputée à Accra (Ghana), sur un bilan de trois nouvelles médailles, une en argent et deux en bronze, a annoncé la Fédération algérienne de tennis de table.

La médaille d'argent est revenue à Jade Morice dans la catégorie des moins de 19 ans (U19), tandis que les deux médailles de bronze ont été remportées par Tania Morice (U19) et la jeune Retaj Brahim Djeloul (U15), auteure d'une performance remarquable.

La Fédération algérienne de tennis de table a salué les prestations de l'ensemble de la délégation nationale, félicitant les athlètes, le staff technique ainsi que tous les intervenants ayant contribué à ces résultats.

Elle a réservé une mention particulière à Retaj Brahim Djeloul, soulignant que la pongiste, âgée de seulement 12 ans, a confirmé son potentiel en décrochant une médaille de bronze continentale, illustrant, selon la fédération, les fruits du travail, de la persévérance et de la politique de formation de la relève.

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Ces nouvelles distinctions viennent consolider le bilan de l'Algérie dans les compétitions africaines de jeunes, quelques jours après les Championnats d'Afrique des jeunes disputés également à Accra, où la sélection nationale avait récolté sept médailles (une en or, deux en argent et quatre en bronze), dont le titre continental de Tania Morice chez les U19.

La participation algérienne à ces différentes échéances continentales s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Fédération algérienne de tennis de table visant à renforcer la relève et à préparer les jeunes talents aux compétitions internationales.

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