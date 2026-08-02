Burkina Faso: Du Tunnel de la Victoire à Tiemenguan - Le nouveau visage du Xinjiang vu par des journalistes africains

Après la ville d'Urumqi, les journalistes africains francophones participant au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) ont poursuivi leur « exploration » de la Région autonome ouïgoure du Xinjiang dans la ville de Tiemenguan qu'ils ont rallié par bus, traversant le fameux Tunnel de la Victoire du Tianshan.

Avant 2025, il fallait plus de 7 heures de route pour rallier Urumqi, la capitale de la Région autonome ouïgoure du Xinjiang à Korla, capitale de la Préfecture de Bayingolin. Désormais, le trajet ne dure que 3 heures. Cette prouesse est possible grâce à la politique de développement du Xinjiang qui a permis la construction de plusieurs infrastructures routières permettant de désenclaver la région et promouvoir son développement. L'une de ces infrastructures est le Tunnel de Tianshan Shengli. Également appelé tunnel de la Victoire du Tianshan, il est situé dans la région de haute altitude et de grand froid des montagnes du Tianshan.

D'une longueur totale de 22,13 kilomètres, il détient le record mondial du plus long tunnel autoroutier. Véritable symbole du génie civil chinois, il a également établi le record « du puits de ventilation vertical d'autoroute le plus profond du monde ». Grâce à ce tunnel, la traversée des imposantes montagnes de Tianshan qui constituaient une barrière naturelle infranchissable ne prend désormais qu'environ 20 minutes.

Après l'étape remarquable du tunnel, le groupe de journalistes est arrivé dans la ville de Tiemenguan située dans la préfecture autonome mongole de Bayingolin. Pour plusieurs journalistes, cette étape a été l'une des plus belles du séjour au Xinjiang. Ancien goulet de la route centrale de l'ancienne Route de la Soie, la ville de Tiemenguan était un passage clé reliant le nord et le sud du Xinjiang. Fondée seulement en 2012, elle surprend déjà par son développement. La ville abrite un parc scientifique et technologique agricole national, un parc industriel agricole moderne national, une zone de développement économique et technologique, 144 entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée et une société cotée.

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La ville de Tiemenguan est située dans la 2e Division du Corps de production et de construction du Xinjiang (CPCX). Au fil des ans, des générations de travailleurs du CPCX se sont enracinées dans le désert de Gobi, construisant des projets de conservation de l'eau et défrichant des terres, transformant le Gobi aride en oasis contiguës, et cultivant une agriculture spécialisée avantageuse telle que le coton de haute qualité, les poires parfumées, les piments spéciaux et les arbres fruitiers. Ces efforts sont retracés au Mémorial de la Brigade d'instruction de Bohai de la 2e Division que les journalistes ont visité lors de leur séjour à Tiemenguan.

L'éducation, un volet important

À travers des expositions d'objets culturels, des reconstitutions de scènes et des technologies audio-visuelles et lumineuses, ce mémorial reproduit de manière vivante l'histoire ardue des générations de personnes du CPCX défrichant et gardant la frontière au pied des montagnes du Tianshan. La superficie du bâtiment est de 2 700 mètres carrés, avec une ligne d'exposition de plus de 260 mètres et plus de 340 objets d'exposition de la période révolutionnaire. Il accueille plus de 1 800 activités d'éducation à l'esprit du Parti et plus de 500 activités d'étude pour les écoles primaires et secondaires chaque année.

L'éducation est un volet qui est pris à bras le corps par la 2e Division. Il suffit de faire un tour à l'École secondaire N° 2 de Huashan pour en être convaincu. En effet, lorsqu'on visite cet établissement, on ne se croirait pas dans une école d'une ville située à des milliers de kilomètres de la capitale du pays. C'est la preuve qu'en Chine, le développement est partagé. Que ce soit dans les grandes villes ou les petites, tout est mis en oeuvre pour assurer aux populations de bonnes conditions de vie et d'études.

L'école secondaire N° 2 de Huashan propose six modules principaux de formation à ses apprenants. De la musique en passant par l'éducation physique, l'art, les sciences, la pratique globale et la culture traditionnelle, tout est mis en oeuvre pour permettre aux élèves d'explorer le monde par l'expérience, d'élargir leurs horizons par la pratique et de construire un avenir brillant avec le pouvoir de la connaissance.

Grâce aux moyens déployés par le Corps de production afin d'assurer aux apprenants une éducation de qualité, l'école a été sélectionnée comme « École expérimentale nationale d'éducation scientifique pour les écoles primaires et secondaires », « École caractéristique nationale de football de campus pour les jeunes », « Ecole caractéristique traditionnelle sportive du CPCX » et « École d'innovation d'éducation scientifique et technologique excellente du 37e Concours national d'innovation scientifique et technologique de la jeunesse ». Ses élèves ont déjà remporté 17 prix nationaux et 133 prix au niveau CPCX, signe de la qualité de la formation qui y est dispensée. Et pour couronner le tout, nous avons appris lors de notre passage que les frais de formation sont entièrement gratuits dans cet établissement.

Comme il est coutume d'entendre, la jeunesse constitue l'avenir d'une nation. Et en misant sur la formation de sa jeunesse, la Chine mise sur son propre avenir.