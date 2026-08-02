Congo-Kinshasa: Kaniama-Kasese accueille la 95e réunion du Conseil des ministres sous la conduite du Chef de l'État

Sous la direction du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la province du Haut-Lomami accueille ce vendredi 31 juillet 2026 la 95ème réunion ordinaire du Conseil des ministres à Kaniama-Kasese. Cet événement s'inscrit dans la droite ligne de la politique de décentralisation et de proximité initiée par le Président de la République.

L'enjeu principal de ce Conseil des ministres exceptionnel à Kaniama-Kasese est de confronter directement les décisions gouvernementales aux réalités du terrain.

Au-delà de sa communication traditionnelle, le Président de la République fera le point sur la situation générale du pays, avec un focus sur la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire à l'Est.

L'ordre du jour de ce rendez-vous hebdomadaire comporte l'examen de plusieurs autres dossiers stratégiques, à savoir : la validation du Programme national de substitution des importations (colis de fin d'année), le suivi des contentieux internationaux de la RDC, et la dynamisation de l'Accord de Partenariat stratégique RDC-USA. Le Conseil se penchera par ailleurs sur le lancement officiel du processus de sélection méritocratique des mandataires publics pour 15 entreprises de l'État, ainsi que le projet de réforme structurelle du système doctoral en République Démocratique du Congo.

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En délocalisant ce conseil au coeur d'un territoire en pleine transformation, le Président de la République lance un signal fort de cohésion nationale et réaffirme sa volonté de suivre de près l'exécution des projets de développement local en dehors de la capitale.