Afrique de l'Est: Le Soudan participe à la réunion sur la lutte contre les crimes informatiques

Khartoum, 30 Juillet 2026 (SUNA) - Le Soudan participe, par une délégation présidée par le sous-secrétaire de la Justice, Ali Khedr, à la neuvième réunion du groupe d'experts arabes chargé de la lutte contre la cybercriminalité, qui se tient les 30 et 31 juillet 2026 à Tunis, où la délégation comprenait le conseiller juridique du ministère de la Transformation numérique, les Communications et le représentant du ministère de l'Intérieur.

le sous-secrétaire a souligné la nécessité de promulguer des législations visant à lutter contre la cybercriminalité, précisant que des mesures de contrôle avaient été mises en place pour ce type de crimes, à commencer par la souveraineté des dispositions relatives à la lutte contre la cybercriminalité en cas de contradiction avec toute autre loi

Il a ajouté qu'une agence de sécurité cybernétique avait été créée en tenant compte des expériences des pays frères et du reste des pays du monde, et que des critères stricts avaient été mis en place pour l'octroi des licences et des dispositions ont également été prévues à la violation à la loi de toutes sortes.