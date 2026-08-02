Tunisie: Tennis de table - Des résultats positifs

Les championnats d'Afrique de tennis de table qui ont eu lieu du 20 au 27 juillet 2026 à Accra, au Ghana, se sont bien terminés pour les couleurs tunisiennes.

La Presse -- Wassim Essid est redevenu champion d'Afrique U19 en single masculin, après une finale palpitante livrée à Jaber Yassine 4-3. Pour ce jeune qui a tout l'avenir devant lui, ce n'était pas facile.

Mais croyant en ses chances, il a fait parler son talent et son extraordinaire concentration qui a impressionné même son adversaire.

La paire Wassim Essid et Youssef Aidli a décroché l'or en double U19 et Ela Saïdi a remporté l'argent en simple filles U15 après une finale serrée perdue (2-3) face à l'Ougandaise Patience Anyango. Voilà à présent le récapitulatif des médailles. Amir Essid : médaille de bronze en simple U19.

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Il a été battu en demi-finale par son frère Wassim. Amine Amouri et Ela Saïdi ont enlevé la médaille d'argent en double mixte U15 (battus en finale par la paire ghanéenne). L'équipe féminine U15 a ramené la médaille d'argent par équipes (composée d'Ela Saïdi, Ela Abbassi, Salma Chargui et Ritej Cherif, battues en finale 2-3 par l'Égypte). L'équipe masculine U19 a été médaillée de bronze par équipes (composée de Wassim Essid, Youssef Aidli, Amir Essid et Amine Laâmouri, inclinée en demies face au Nigeria.

Dans l'ensemble, les jeunes qui ont accompli ce déplacement ont été à la hauteur. Leur mission n'était pas facile.

Dans la perspective des Jeux méditerranéens de Tarente

Le pongiste n'est pas un sportif comme les autres. C'est un véritable combattant qui possède une réactivité à toute épreuve et une concentration au service d'une agilité mentale extraordinaire. La petite balle blanche voyage vite d'un bout à l'autre de la table de compétition et l'anticipation devient une arme redoutable. Vitesse de réaction, jeu de jambes explosif, il s'agit justement de ne jamais se mélanger les pinceaux et de répondre avec une parfaite synchronisation entre les mains qui tiennent la raquette et les pieds qui assurent la mobilité et l'équilibre.

Les jeunes représentants tunisiens, filles et garçons, ont su garder leur concentration et, considérant leur large marge de progression, ils pourront faire beaucoup mieux à l'avenir.

Prochain objectif, les Jeux méditerranéens de Tarente, qui se dérouleront du 21 août au 3 septembre 2026.