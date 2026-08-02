Tunisie: Incendies en Tunisie - Le Président palestinien adresse un message de soutien à Kaïs Saïed

1 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a adressé un message de solidarité et de condoléances au président de la République, Kaïs Saïed, à la suite des importants dégâts matériels provoqués par les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions tunisiennes sous l'effet de la vague de chaleur.

Dans son message, Mahmoud Abbas a exprimé "sa profonde solidarité et sa fraternelle compassion" envers la Tunisie, réaffirmant le soutien de la Palestine à la Tunisie, à ses dirigeants, à son gouvernement et à son peuple face à cette épreuve.

Le président palestinien a également salué les efforts déployés par les autorités tunisiennes et les équipes de secours, soulignant que leurs interventions ont permis de maîtriser de nombreux foyers d'incendie.

Mahmoud Abbas a enfin formulé des voeux de sécurité, de paix, de stabilité et de prospérité pour la Tunisie et son peuple.

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